Divulgação / Prefeitura do Rio Rio Rotativo Digital

A Prefeitura do Rio de Janeiro criou 92 novas vagas do sistema Rio Rotativo Digital em duas das ruas mais movimentadas do Centro da cidade. A medida nasce após uma reorganização do estacionamento nas ruas Buenos Aires e República do Líbano, na região do Saara.

Com a mudança, as vagas passam a funcionar dentro das regras do estacionamento rotativo municipal.

A expectativa é que a medida também ajude a evitar que veículos permaneçam ocupando as mesmas vagas durante todo o período comercial, aumentando a disponibilidade de espaços para quem circula pela região.





Como funciona o Rio Rotativo Digital?

O Rio Rotativo digital é um sistema que tem diversas vagas regulamentadas, onde o motorista precisa ativar o estacionamento pelo celular, no aplicativo do Jaé, após deixar o veículo no local e realizar o pagamento pelos canais autorizados pelo município.

O objetivo do sistema é garantir maior rotatividade das vagas públicas, permitindo que mais motoristas utilizem os espaços ao longo do dia.

Deixar o veículo em uma vaga de estacionamento rotativo sem a ativação do ticket pode resultar em autuação de trânsito. A orientação é que os condutores consultem a sinalização instalada no local antes de estacionar.

A tarifa é de R$ 2 para até duas horas de estacionamento, podendo ser renovada até o limite máximo de seis horas, conforme as regras do sistema.

Hoje, o sistema opera em cerca de 4 mil vagas de estacionamento em diferentes regiões da cidade do Rio de Janeiro como: Centro, Lagoa, orla da Zona Sul (Leme, Copacabana, Ipanema e Leblon), além de pontos na Barra da Tijuca, São Conrado e Tijuca.

Em caso de dúvidas ou problemas relacionados ao serviço, os motoristas podem entrar em contato com a Central 1746 da Prefeitura do Rio de Janeiro.