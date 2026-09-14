Reprodução José Luiz Porto Arlene Neves de Govea foi morto a tiros

Um homem foi preso em flagrante por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) por matar a tiros um Policial Militar a tiros, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo as investigações, o Policial Militar estava de carro e identificou que o criminoso junto a outras pessoas estariam consumindo drogas na região conhecida como Orla do Viegas, em Senador Camará. Durante a abordagem, o homem conseguiu tomar a arma da vítima e efetuou sete disparos contra o PM.

O policial, foi identificado como José Luiz Porto Arlene Neves de Govea e era lotado no 14º BPM (Bangu).

Segundo a Polícia Militar, agentes do próprio 14° BPM foram acionados para verificar uma ocorrência de lesão corporal na Rua Mucuripe. Ao chegarem ao local, já encontraram a vítima sem vida, dentro do próprio carro.

Após cometer o crime, o homem fugiu em uma motocicleta acompanhado de outra pessoa, levando a pistola da vítima. Segundo informou a Polícia Civil, na fuga, ele ainda efetuou outros três disparos para o alto.

Ainda de acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o criminoso foi preso em flagrante pelos agentes da corporação e vai responder por homicídio duplamente qualificado, furto e porte de arma de fogo, além de disparo de arma de fogo.

Na ação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a arma da vítima também foi recuperada.

Nas Redes Sociais, a Polícia Militar do Rio de Janeiro lamentou a morte de José Luiz Porto Arlene Neves de Govea e prestou solidariedade a família.





Segundo policial morto neste mês

Esse é o segundo caso de um Policial Militar morto em menos de um mês no Estado do Rio de Janeiro. No final de agosto, Adriano Henrique Jardim da Silva, de 35 anos, entrou em confronto com criminosos em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos e veio a falecer.

Segundo a corporação, o agente estava a serviço do 25° BPM (Cabo Frio) na Praça de Campo Redondo quando foi atingido.

Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro de São Pedro da Aldeia, mas não resistiu aos ferimentos.