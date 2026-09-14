commons Há previsão de chuvas intensas, com ventos e raios

Dando sequência aos dias chuvosos consecutivos, o Rio de Janeiro, que está em estágio 2 segundo a Prefeitura, se prepara para ter uma tempestade acompanhada de raios e ventos nesta segunda-feira (14).

Segundo divulgado pelo Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), o Sistema Alerta Rio, nesta segunda-feira indica tempo instável na capital fluminense, com céu encoberto e pancadas de chuva moderada a forte a qualquer momento do dia.

Além da intensidade da chuva, a atenção fica para a possibilidade de raios e rajadas de vento moderado, que vão de 18,5 km/h a 51,9 km/h.

Além das chuvas, as temperaturas permanecem baixas, com mínima prevista de 16°C e máxima prevista de 23°C.

Chuvas vão permanecer durante toda a semana

Na próxima terça-feira (15), o Rio permanece com céu encoberto a nublado e há previsão de pancadas de chuva, especialmente durante a madrugada. Os ventos também estarão novamente moderados (18,5 km/h a 51,9 km/h).

Já no meio da semana, entre quarta (16) e a quinta-feira (17), o transporte de umidade do oceano para o continente manterá o tempo instável, com previsão de céu nublado a encoberto e chuva fraca isolada a qualquer momento do dia, começando já na madrugada de quinta.

Nesses dias, os ventos estarão moderados (18,5 km/h a 51,9 km/h).

Por último, na sexta-feira (18), apesar da nebulosidade seguir variada, com céu nublado a parcialmente nublado, a chuva deve dar uma trégua e não há previsão de instabilidade.





Chuvas vão se estender por todo o Sudeste

Neste início de semana, as chuvas persistem por praticamente todo o Sudeste, por conta da atuação de um cavado em médios níveis que favorece as instabilidades em áreas de todos os estados.

Durante a noite de segunda-feira e a madrugada de terça, a formação de uma área de baixa pressão próxima à costa de São Paulo deve reforçar ainda mais essas instabilidades.

Boa parte da região ainda está sob um alerta laranja de perigo para chuvas intensas. O aviso indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h).

Além disso, há o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Todas as capitais do Sudeste estão na área do aviso.

Os acumulados devem somar mais de 60 mm em alguns pontos, e o tempo deve voltar a ficar mais firme na região a partir de quarta-feira (16).