DIVULGAÇÃO / PRF Arsenal apreendido na Rodovia Presidente Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Federal (PF) interceptaram um carregamento com 11 fuzis e uma submetralhadora em meio a Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Seropédica, no Rio de Janeiro. A ação, faz parte Força-Tarefa Missão Redentor II. Um homem foi preso em flagrante.

A apreensão aconteceu durante uma fiscalização integrada entre as corporações destinada a veículos de carga que transitavam pela via, em direção ao Rio de Janeiro. Segundo os agentes, ao aprofundarem a inspeção em um furgão, que havia saído de São Paulo, as equipes localizaram o arsenal que estava camuflado em meio a outros produtos de uma carga de mercadorias lícita. .

Segundo informou a PRF, entre os armamentos que foram encontrados estão uma arma de calibre restrito .50, 10 fuzis calibre 7,62 e uma submetralhadora. Além do arsenal, os agentes também encontraram carregadores e outros equipamentos durante fiscalização.

Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo e todo os itens apreendidos foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro e seguirão para os procedimentos cabíveis.

O motorista, foi preso em flagrante e responderá por crimes previstos no Estatuto do Desarmamento.





Ação faz parte da Força-Tarefa Missão Redentor

A apreensão realizada faz parte da Força-Tarefa Missão Redentor II, iniciativa montada e coordenada pela Polícia Federal para combater e desarticular organizações criminosas que atuam no estado do Rio de Janeiro.

Na Rodovia Presidente Dutra, a ação acontece com frequência para combater a entrada de armas e outros itens ilícitos no estado.

CCR-Motiva/Divulgação Rodovia Presidente Dutra (BR-116)





Segundo a corporação, ela foi criada no contexto da ADPF 635, conhecida como ADPF das Favelas, e segue determinações do Supremo Tribunal Federal (STF).

A própria decisão do STF afirma que a força-tarefa busca garantir uma atuação uniforme e coordenada da PF, principalmente na produção de inteligência e na repressão aos principais grupos criminosos violentos do estado