Reprodução Capivara se recupera no Núcleo Veterinário de de Vargem Grande

Começa nesta segunda-feira (14), às 13h30, o julgamento dos seis homens acusados de espancar uma capivara na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. A sessão será através da 21ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no Centro da cidade.

Os réus respondrão por maus-tratos com emprego de crueldade, caça ilegal, corrupção de menores e associação criminosa. Eles estão presos desde o fim de março, quando foram identificados pela investigação. Dois adolescentes também foram apreendidos por envolvimento no caso.

Divulgação Seis homens foram presos e dois menores apreendidos, neste sábado (21), acusados de participarem de um ataque brutal contra uma capivara na orla do Quebra Coco, na Zona Norte do Rio





Relembre o caso

O episódio aconteceu na madrugada de 21 de março, na orla do Quebra Coco, na Ilha do Governador. No caso, imagens de câmeras de segurança registraram desde o momento em que o grupo perseguiu o animal, que tentava escapar, até a sequência de agressões com pedaços de pau.

A capivara foi atingida diversas vezes até cair no chão. Depois da agressão, os envolvidos deixaram o local.

Reprodução objetos utilizados na agressão da capivara





Na manhã seguinte, o animal foi localizado na região bastante machucado e com dificuldades em um terreno baldio. Agentes da Patrulha Ambiental foram acionados e a capivara foi encaminhada a uma clínica de atendimento veterinário especializado.





A agressão provocou traumatismo craniano, uma lesão grave em um dos olhos e diversas perfurações pelo corpo. Depois de dois meses em tratamento, o animal se recuperou e foi devolvido à natureza.

Divulgação agressores da capivara flagrados pelas câmeras de segurança





Durante as investigações, a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) identificou todos os envolvidos, com base nas imagens das câmeras de segurança. Posteriormente, o Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente do Ministério Público do Rio de Janeiro (Gaema/MPRJ) denunciou os seis homens à Justiça, e o primeiro julgamento do grupo acontece hoje.