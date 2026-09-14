Capivara se recupera no Núcleo Veterinário de de Vargem Grande
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Capivara se recupera no Núcleo Veterinário de de Vargem Grande

Começa nesta segunda-feira (14), às 13h30, o julgamento dos seis homens acusados de espancar uma capivara na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. A sessão será através da 21ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no Centro da cidade.

Os réus respondrão por maus-tratos com emprego de crueldade, caça ilegal, corrupção de menores e associação criminosa. Eles estão presos desde o fim de março, quando foram identificados pela investigação. Dois adolescentes também foram apreendidos por envolvimento no caso.

Seis homens foram presos e dois menores apreendidos, neste sábado (21), acusados de participarem de um ataque brutal contra uma capivara na orla do Quebra Coco, na Zona Norte do Rio
Divulgação
Seis homens foram presos e dois menores apreendidos, neste sábado (21), acusados de participarem de um ataque brutal contra uma capivara na orla do Quebra Coco, na Zona Norte do Rio


Relembre o caso

O episódio aconteceu na madrugada de 21 de março, na orla do Quebra Coco, na Ilha do Governador. No caso, imagens de câmeras de segurança registraram desde o momento em que o grupo perseguiu o animal, que tentava escapar, até a sequência de agressões com pedaços de pau.

A capivara foi atingida diversas vezes até cair no chão. Depois da agressão, os envolvidos deixaram o local.

objetos utilizados na agressão da capivara
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objetos utilizados na agressão da capivara


Na manhã seguinte, o animal foi localizado na região bastante machucado e com dificuldades em um terreno baldio. Agentes da Patrulha Ambiental foram acionados e a capivara foi encaminhada a uma clínica de atendimento veterinário especializado.


A agressão provocou traumatismo craniano, uma lesão grave em um dos olhos e diversas perfurações pelo corpo. Depois de dois meses em tratamento, o animal se recuperou e foi devolvido à natureza.

agressores da capivara flagrados pelas câmeras de segurança
Divulgação
agressores da capivara flagrados pelas câmeras de segurança


Durante as investigações, a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA)  identificou todos os envolvidos, com base nas imagens das câmeras de segurança. Posteriormente, o Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente do Ministério Público do Rio de Janeiro (Gaema/MPRJ) denunciou os seis homens à Justiça, e o primeiro julgamento do grupo acontece hoje. 

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