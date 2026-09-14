Divulgação/Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo Novo registro de Daniel Vorcaro no sistema prisional paulista

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, mantém uma rotina intensa dentro do presídio onde está detido no Distrito Federal. Segundo informações divulgadas pela Folha de S.Paulo, ele tem 23 advogados autorizados a visitá-lo e chega a passar cerca de seis horas por dia em reuniões com integrantes da defesa.

Vorcaro está preso na unidade conhecida como Papudinha, instalada no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. O espaço fica no complexo da Papuda, em Brasília, e já foi utilizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com relatos de pessoas que têm acesso ao local, o empresário ocupa sozinho a cela que anteriormente foi destinada a Bolsonaro. Apesar de permanecer isolado no espaço de alojamento, ele pode ter contato com outros detentos durante os períodos de banho de sol.

Como é a rotina de Vorcaro na prisão

Grande parte do dia do ex-banqueiro é dedicada às conversas com seus defensores. A equipe jurídica autorizada a visitá-lo é formada por 23 advogados, que participam das reuniões relacionadas à sua situação judicial.

Além dos encontros com a defesa, Vorcaro recebe familiares. Entre os visitantes estão a mãe, Aline Vorcaro, e os dois filhos.

No entanto, a rotina ganhou uma nova atividade nos últimos meses. Há cerca de dois meses, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o empresário realizasse atividades dentro da unidade prisional para obter abatimento do período de cumprimento da pena.

Desde então, ele passou a participar de tarefas como jardinagem e manutenção de uma horta.

Renato Alves / Agência Brasília Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal





Trabalho pode reduzir tempo de prisão

A realização de atividades de trabalho por pessoas privadas de liberdade pode permitir a remição da pena, conforme as regras previstas na legislação brasileira e as condições determinadas pela Justiça.

No caso de Vorcaro, a autorização judicial permite que determinadas atividades realizadas dentro da unidade sejam consideradas para esse objetivo. A medida não significa uma liberação do empresário, mas pode alterar o tempo que ele permanecerá cumprindo a pena, de acordo com os critérios estabelecidos pela decisão.

Quem está preso no mesmo batalhão

Vorcaro não é o único nome de destaque mantido no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal.

O ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, também está detido na unidade. Ele divide a cela com o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e com o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques.

Vorcaro, por sua vez, permanece sozinho em seu alojamento. Durante o banho de sol, entretanto, pode encontrar outros presos que estão na área vizinha.

Entre eles estão cinco coronéis da Polícia Militar condenados por participação nos ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023.





Família também aparece entre os detidos

A prisão de Vorcaro ocorre em um contexto no qual outros integrantes de sua família também estão detidos.

O pai do ex-banqueiro, Henrique Vorcaro, e o cunhado, Fabiano Zettel, permanecem presos. A influenciadora Martha Graeff, que mantinha um relacionamento com Vorcaro, encerrou o noivado pouco depois da primeira prisão do empresário, ocorrida em novembro de 2025.

Apesar da quantidade de advogados autorizados a acompanhá-lo, não foram divulgados detalhes sobre as estratégias discutidas durante as reuniões na unidade prisional ou sobre eventuais próximos passos da defesa.

A rotina de Vorcaro combina, atualmente, longos períodos de contato com seus advogados, visitas familiares e atividades internas autorizadas pela Justiça.