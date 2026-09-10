Os fãs que irão se direcionar ao Rock in Rio, neste segundo final de semana de festival, terão que ter muito cuidado e atenção com as condições climáticas da cidade do Rio de Janeiro. Para os três dias, são esperadas chuvas intensas com possibilidade até de raios em determinados momentos.
Sexta-feira (11)
Dos três dias que restam de festival, os que mais devem sofrer com o tempo são os fãs de música eletrônica que vão para a Cidade do Rock nesta sexta-feira (11) acompanhar o show do DJ Alok, headliner do Palco Mundo.
Segundo o sistema meteorológico da Prefeitura, o “Alerta Rio” o dia será todo de céu fechado com pancadas de chuva moderada a pontualmente forte, podendo vir com raios, especialmente durante a madrugada.
Outro fator que pode atrapalhar a experiência dos fãs no festival, são os ventos que devem ficar entre 18,5 km/h e 51,9 km/h.
Sábado (12)
No sábado (12), um dos dias mais esperados desta edição que conta com nomes como Demi Lovato e Maroon 5, a chuva permanece, mas sem previsão de raios até então.
As pancadas de chuva já estarão presentes desde a madrugada, pegando a virada de sexta-feira (11). Ao longo do dia, a instabilidade vai variar de fraca a moderada a partir da tarde.
Domingo (13)
No último dia de Rock in Rio, que contará com o encerramento da banda Twenty One Pilots, os fãs que vão para a Cidade do Rock terão que separar além das capas de chuva, um casaco.
A chuva seguirá variando de fraca a moderada ao longo de todo dia mas, em virtude de uma frente fria, a previsão aponta que as temperaturas devem despencar.
Expediente será reduzido
Assim como aconteceu na semana passada, o Governo do Estado do Rio de Janeiro anunciou que o expediente será reduzido nas repartições dos órgãos e entidades da Administração Pública na sexta-feira (11), por conta do Rock in Rio.
O expediente terá início às 8h e vai apenas até às 15h. A medida já foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (10/09) e tem como objetivo principal organizar o fluxo da cidade, especialmente nos transportes, evitando o conflito de quem volta pra casa e quem está a caminho do festival.
O horário normal será mantido apenas nas repartições cujas atividades sejam essenciais à prestação de serviços públicos imediatos à população, como de saúde e segurança.