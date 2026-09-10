Carlos Elias Junior / Arquivo /Agência O Dia Primeira semana do Rock in Rio já foi tomada por chuvas

Os fãs que irão se direcionar ao Rock in Rio, neste segundo final de semana de festival, terão que ter muito cuidado e atenção com as condições climáticas da cidade do Rio de Janeiro. Para os três dias, são esperadas chuvas intensas com possibilidade até de raios em determinados momentos.

Sexta-feira (11)

Dos três dias que restam de festival, os que mais devem sofrer com o tempo são os fãs de música eletrônica que vão para a Cidade do Rock nesta sexta-feira (11) acompanhar o show do DJ Alok, headliner do Palco Mundo.

Segundo o sistema meteorológico da Prefeitura, o “Alerta Rio” o dia será todo de céu fechado com pancadas de chuva moderada a pontualmente forte, podendo vir com raios, especialmente durante a madrugada.

Outro fator que pode atrapalhar a experiência dos fãs no festival, são os ventos que devem ficar entre 18,5 km/h e 51,9 km/h.

Sábado (12)

No sábado (12), um dos dias mais esperados desta edição que conta com nomes como Demi Lovato e Maroon 5, a chuva permanece, mas sem previsão de raios até então.

As pancadas de chuva já estarão presentes desde a madrugada, pegando a virada de sexta-feira (11). Ao longo do dia, a instabilidade vai variar de fraca a moderada a partir da tarde.

Domingo (13)

No último dia de Rock in Rio, que contará com o encerramento da banda Twenty One Pilots, os fãs que vão para a Cidade do Rock terão que separar além das capas de chuva, um casaco.

A chuva seguirá variando de fraca a moderada ao longo de todo dia mas, em virtude de uma frente fria, a previsão aponta que as temperaturas devem despencar.





Expediente será reduzido

Assim como aconteceu na semana passada, o Governo do Estado do Rio de Janeiro anunciou que o expediente será reduzido nas repartições dos órgãos e entidades da Administração Pública na sexta-feira (11), por conta do Rock in Rio.

O expediente terá início às 8h e vai apenas até às 15h. A medida já foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (10/09) e tem como objetivo principal organizar o fluxo da cidade, especialmente nos transportes, evitando o conflito de quem volta pra casa e quem está a caminho do festival.

O horário normal será mantido apenas nas repartições cujas atividades sejam essenciais à prestação de serviços públicos imediatos à população, como de saúde e segurança.