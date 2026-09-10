Divulgação / PMERJ Fuzil e drogas apreendidos na operação em Del Castilho

A Polícia Militar do Rio de Janeiro está desde a madrugada realizando uma operação na comunidade Bandeira 2, em Del Castilho, na Zona Norte, onde moradores viveram momentos de pânico nos últimos dias em virtude do confronto entre integrantes do Comando Vermelho (CV) e Milícia.

Na ação, que acontece desde a madrugada desta quinta-feira (10), houve tiroteio entre policiais militares e bandidos da região e dois homens foram presos em flagrante, em posse de um fuzil e grande quantidade de drogas.

A operação também busca reduzir roubos de cargas e de veículos, assim como retirar barricadas.

A corporação informou que grupos rivais brigam pelo domínio da comunidade, que atualmente é controlada pelo Comando Vermelho (CV).

Os agentes seguem na região realizando buscas por esconderijos de armas e de entorpecentes no interior da comunidade.





Terror no metrô

A operação de hoje é tocada por agentes do 3º BPM (Méier) e segue com base em informações de inteligência, que identificaram movimentações de criminosos ocorrendo desde trocas de tiros, na noite da última terça-feira (8).

Reprodução Tiroteio assustou passageiros da estação Del Castilho





No dia, passageiros que estavam na estação de metrô de Del Castilho, na Zona Norte do Rio, viveram momentos de pânico tentando se proteger de um intenso tiroteio que aconteceu durante o confronto entre grupos criminosos nas proximidades da Avenida Martin Luther King Junior, próximo da estação que compõe a Linha 2 e fica na porta do Shopping Nova América.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que passageiros precisaram se abaixar dentro dos vagões e até na área de acesso ao Shopping por conta do tiroteio. Apesar da tensão, não há registro de feridos até então.

🚨🚇 PASSAGEIROS SE PROTEGEM DE DISPAROS NA ESTAÇÃO DE DEL CASTILHO Registros feitos por passageiros do metrô mostram várias pessoas sentadas ou deitadas, tentando se proteger dos disparos na estação de Del Castilho, na noite desta terça-feira. pic.twitter.com/rXNnODzbD7— PEGAVISAORJNEWS (@pegavisaorjnews) September 9, 2026



