Foto: Paulo Pinto/Agência Brasilência Brasil Rio tem alerta para chuvas fortes

A Defesa Civil do Rio de Janeiro emitiu um alerta para diversos municípios do Estado para de chuvas intensas com raios. Segundo o órgão, as regiões notificadas foram: Costa Verde, Sul I, Sul II, Capital e Baixada Fluminense.

O alerta, tem vigência para a possibilidade de chuvas fortes entre 08h desta quarta-feira (9) até às 03h de quinta (10).

Inmet também alerta para tempestade

Divulgação Alerta do INMET





O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) também emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para tempestades que afeta várias áreas do Brasil, nas regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

Segundo o órgão, a tendência é volumes de chuvas estimados entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia.





Tempo no Rio permanecerá fechado ao longo de toda a semana

Apesar das fortes chuvas, a temperatura no Rio de Janeiro subiu nesta quarta-feira (9) com máxima prevista de 31°C. Apesar do frio se afastar, o tempo fechado permanece na cidade ao longo de toda a semana.

Segundo o Alerta Rio, entre a quinta (10) e sexta-feira (11), o tempo na cidade seguirá fechado, com céu nublado a parcialmente nublado e há previsão de chuva fraca a moderada, passando a pancadas de chuva moderada entre a tarde de quinta e a madrugada de sexta.

Nesses dias, são esperados também ventos moderados (18,5 km/h a 51,9 km/h).

Abrindo o final de semana, no sábado (12), o céu estará nublado a encoberto também com previsão de pancadas de chuva a partir da madrugada, passando a chuva fraca a moderada a partir da tarde. Os ventos estarão moderados (18,5km/h a 51,9km/h) a fortes (52km/h a 76km/h).

Já no domingo (13), haverá predomínio de céu encoberto e há previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia, com tendência de queda nas temperaturas.