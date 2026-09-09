Divulgação / Pcerj Shirley Figueiredo Ângelo é apontada como a responsável financeira da organização de Fernandinho Beira Mar

Uma mulher, investigada por mais de 20 anos e apontada pela Polícia Civil como tesoureira de estrutura criminosa ligada a Fernandinho Beira-Mar, foi presa enquanto trafegava pela Rodovia Presidente Dutra, na altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Shirley Figueiredo Ângelo, conhecida como "Manequim", foi localizada por policiais da 28ª DP (Praça Seca), que cumpriram um mandado de prisão expedido pela Justiça Federal pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e colaboração com organização criminosa.

Investigada há mais de 20 anos



Shirley é investigada há mais de duas décadas por envolvimento com toda a estrutura criminosa ligada a Fernandinho Beira-Mar, apontado como a principal liderança do Comando Vermelho (CV) e preso desde 2001.

Segundo as investigações, Shirley também atuava diretamente na venda de drogas na comunidade Parque das Missões, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e intermediava negociações entre o marido e outros integrantes da organização criminosa.

Divulgação / Pcerj Prisão de Shirley Figueiredo Ângelo









Marido está preso desde 2017



Shirley é mulher de Marcos José Monteiro Carneiro, conhecido como "Periquito", que também integra a estrutura criminosa ligada a Beira-Mar e está preso desde 2017, segundo as investigações.

Periquito é apontado como um dos responsáveis pela compra e transporte de drogas e armas em países vizinhos, para comercialização no Brasil.

Cunhado também é ligado a Beira-Mar



A prisão de Shirley ocorre sete meses após policiais da mesma delegacia participarem da captura de outro importante integrante desse mesmo núcleo criminoso.

Em fevereiro deste ano, Marinilson Carneiro da Silva, conhecido como "Habib's", foi preso em Cabrobó, em Pernambuco, apontado como braço direito de Beira-Mar e um dos responsáveis pela compra e distribuição de grandes carregamentos de drogas para o Comando Vermelho.

Marinilson é irmão de Periquito e cunhado de Shirley. Segundo as investigações, os dois homens chegaram a ser sócios de uma empresa que teria sido utilizada para transportar drogas dentro do estado do Rio de Janeiro e também para outros estados, a mando da estrutura montada por Beira-Mar.