Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (8) mostra como está a disputa pelo governo do Rio de Janeiro, com o ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) liderando a disputa no primeiro turno com 39% das intenções de voto, à frente de Douglas Ruas (PL), com 18%, e do ex-governador Anthony Garotinho, com 8%, em terceiro lugar. O levantamento foi encomendado pela Globo. Em cenários de segundo turno, Paes também venceria Ruas e Garotinho, segundo a Quaest.
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Veja resultados da pesquisa estimulada de 1º turno, em que a Quaest mostra a lista de candidatos aos eleitores entrevistados.
- Eduardo Paes (PSD): 39% (eram 37% em 25 de agosto)
- Douglas Ruas (PL): 18% (eram 14%)
- Garotinho (Republicanos): 8% (eram 7%)
- Cyro Garcia (PSTU): 2% (era 1%)
- William Siri (PSOL): 1% (eram 3%)
- Coronel Busnello (MIssão): 1% (era 1%)
- Juliete (UP): 0% (era 1%)
- Luan Monteiro (PCO): 0% (era 0%)
- André Marinho (Novo): (era 0%)
- Indecisos: 16% (eram 20%)
- Branco/nulo/não vai votar: 14% (eram 16%)
Ainda de acordo com a Quaest, 34% ainda podem mudar o voto. Para 66% dos eleitores ouvidos no levantamento, a escolha do candidato é definitiva. Outros 34% dizem que ainda podem mudar o voto até as eleições, em 4 de outubro.
Na pesquisa anterior, 58% diziam que a escolha era definitiva e 42% afirmavam que ainda poderiam mudar. Ou seja, aumentou em 8 pontos percentuais a parcela dos eleitores que considera sua decisão definitiva.
Pesquisa espontânea
A Quaest mostra também os resultados da pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores. Neste cenário, o percentual de indecisos caiu de 69% para 64%.
- Eduardo Paes: 22% (eram 16%)
- Douglas Ruas: 9% (eram 7%)
- Garotinho: 1% (era 1%)
- Coronel Busnello: 0% (era 0%)
- Luan Monteiro: 0% (era 0%)
- Cyro Garcia: 0% (era 0%)
- William Siri: 0% (era 1%)
- André Marinho: 0% (era 0%)
- Juliete: 0% (era 0%)
- Outros: 1% (era 1%)
- Indecisos: 64% (eram 69%)
- Branco/nulo/não vai votar: 3% (eram 5%)
Cenário no 2º turno
A pesquisa traz duas simulações de 2º turno, ambas com Paes na vantagem.
Cenário 1:
- Eduardo Paes (PSD): 52% (eram 50%)
- Douglas Ruas (PL): 26% (eram 20%)
- Em branco/nulo/nenhum: 14% (eram 18%)
- Indecisos: 8% (eram 12%)
Cenário 2:
- Eduardo Paes (PSD): 53% (eram 53%)
- Anthony Garotinho (Republicanos): 17% (eram 12%)
- Em branco/nulo/nenhum: 22% (eram 24%)
- Indecisos: 8% (eram 11%)
Índice de rejeição dos candidatos
A Quaest consultou também os eleitores sobre cada um dos candidatos: se eles conhecem e votariam, se não conhecem ou se conhecem e não votariam. Garotinho continua sendo o candidato mais rejeitado, com 68%. Eduardo Paes aparece com 38%, e Douglas Ruas, com 26%.
Eduardo Paes
Conhece e votaria: 54% (eram 52%)
Não conhece: 8% (eram 7%)
Conhece e não votaria: 38% (eram 41%)
Douglas Ruas
Conhece e votaria: 21% (eram 20%)
Não conhece: 53% (eram 59%)
Conhece e não votaria: 26% (eram 21%)
Garotinho
Conhece e votaria: 21% (eram 17%)
Não conhece: 11% (eram 15%)
Conhece e não votaria: 68% (eram 68%)
Cyro Garcia
Conhece e votaria: 14% (eram 13%)
Não conhece: 47% (eram 47%)
Conhece e não votaria: 39% (eram 40%)
William Siri
Conhece e votaria: 7% (eram 9%)
Não conhece: 71% (eram 74%)
Conhece e não votaria: 22% (eram 17%)
André Marinho
Conhece e votaria: 7% (eram 6%)
Não conhece: 76% (eram 79%)
Conhece e não votaria: 17% (eram 15%)
Juliete
Conhece e votaria: 9% (eram 5%)
Não conhece: 81% (eram 85%)
Conhece e não votaria: 10% (eram 10%)
Luan Monteiro
Conhece e votaria: 5% (eram 5%)
Não conhece: 77% (eram 85%)
Conhece e não votaria: 18% (eram 10%)
Coronel Busnello
Conhece e votaria: 7% (eram 4%)
Não conhece: 79% (eram 80%)
Conhece e não votaria: 14% (eram 16%)