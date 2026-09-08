Agência Brasil/Alerj Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL)

Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (8) mostra como está a disputa pelo governo do Rio de Janeiro, com o ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) liderando a disputa no primeiro turno com 39% das intenções de voto, à frente de Douglas Ruas (PL), com 18%, e do ex-governador Anthony Garotinho, com 8%, em terceiro lugar. O levantamento foi encomendado pela Globo. Em cenários de segundo turno, Paes também venceria Ruas e Garotinho, segundo a Quaest.

Veja resultados da pesquisa estimulada de 1º turno, em que a Quaest mostra a lista de candidatos aos eleitores entrevistados.

Eduardo Paes (PSD): 39% (eram 37% em 25 de agosto)

Douglas Ruas (PL): 18% (eram 14%)

Garotinho (Republicanos): 8% (eram 7%)

Cyro Garcia (PSTU): 2% (era 1%)

William Siri (PSOL): 1% (eram 3%)

Coronel Busnello (MIssão): 1% (era 1%)

Juliete (UP): 0% (era 1%)

Luan Monteiro (PCO): 0% (era 0%)

André Marinho (Novo): (era 0%)

Indecisos: 16% (eram 20%)

Branco/nulo/não vai votar: 14% (eram 16%)



Ainda de acordo com a Quaest, 34% ainda podem mudar o voto. Para 66% dos eleitores ouvidos no levantamento, a escolha do candidato é definitiva. Outros 34% dizem que ainda podem mudar o voto até as eleições, em 4 de outubro.

Na pesquisa anterior, 58% diziam que a escolha era definitiva e 42% afirmavam que ainda poderiam mudar. Ou seja, aumentou em 8 pontos percentuais a parcela dos eleitores que considera sua decisão definitiva.

Pesquisa espontânea

A Quaest mostra também os resultados da pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores. Neste cenário, o percentual de indecisos caiu de 69% para 64%.

Eduardo Paes: 22% (eram 16%) Douglas Ruas: 9% (eram 7%) Garotinho: 1% (era 1%) Coronel Busnello: 0% (era 0%) Luan Monteiro: 0% (era 0%) Cyro Garcia: 0% (era 0%) William Siri: 0% (era 1%) André Marinho: 0% (era 0%) Juliete: 0% (era 0%) Outros: 1% (era 1%) Indecisos: 64% (eram 69%) Branco/nulo/não vai votar: 3% (eram 5%)

Cenário no 2º turno

A pesquisa traz duas simulações de 2º turno, ambas com Paes na vantagem.

Cenário 1:

Eduardo Paes (PSD): 52% (eram 50%) Douglas Ruas (PL): 26% (eram 20%) Em branco/nulo/nenhum: 14% (eram 18%) Indecisos: 8% (eram 12%)

Cenário 2:

Eduardo Paes (PSD): 53% (eram 53%)

Anthony Garotinho (Republicanos): 17% (eram 12%)

Em branco/nulo/nenhum: 22% (eram 24%)

Indecisos: 8% (eram 11%)





Índice de rejeição dos candidatos

A Quaest consultou também os eleitores sobre cada um dos candidatos: se eles conhecem e votariam, se não conhecem ou se conhecem e não votariam. Garotinho continua sendo o candidato mais rejeitado, com 68%. Eduardo Paes aparece com 38%, e Douglas Ruas, com 26%.

Gerado por IA Cenário da disputa pelo governo do RJ





Eduardo Paes



Conhece e votaria: 54% (eram 52%)

Não conhece: 8% (eram 7%)

Conhece e não votaria: 38% (eram 41%)



Douglas Ruas



Conhece e votaria: 21% (eram 20%)

Não conhece: 53% (eram 59%)

Conhece e não votaria: 26% (eram 21%)



Garotinho

Conhece e votaria: 21% (eram 17%)

Não conhece: 11% (eram 15%)

Conhece e não votaria: 68% (eram 68%)



Cyro Garcia

Conhece e votaria: 14% (eram 13%)

Não conhece: 47% (eram 47%)

Conhece e não votaria: 39% (eram 40%)



William Siri



Conhece e votaria: 7% (eram 9%)

Não conhece: 71% (eram 74%)

Conhece e não votaria: 22% (eram 17%)

André Marinho

Conhece e votaria: 7% (eram 6%)

Não conhece: 76% (eram 79%)

Conhece e não votaria: 17% (eram 15%)



Juliete

Conhece e votaria: 9% (eram 5%)

Não conhece: 81% (eram 85%)

Conhece e não votaria: 10% (eram 10%)



Luan Monteiro



Conhece e votaria: 5% (eram 5%)

Não conhece: 77% (eram 85%)

Conhece e não votaria: 18% (eram 10%)



Coronel Busnello

Conhece e votaria: 7% (eram 4%)

Não conhece: 79% (eram 80%)

Conhece e não votaria: 14% (eram 16%)

A pesquisa foi contratada pela Globo. A Quaest ouviu 1.302 pessoas de 16 anos ou mais entre sexta-feira (4) e segunda-feira (7). A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o. O número de registro no TSE é RJ-04768/2026.



