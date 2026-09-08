Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL)
Agência Brasil/Alerj
Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL)

Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (8) mostra como está a disputa pelo governo do Rio de Janeiro, com o  ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) liderando a disputa no primeiro turno com 39% das intenções de voto, à frente de Douglas Ruas (PL), com 18%, e do ex-governador Anthony Garotinho, com 8%, em terceiro lugar. O levantamento foi encomendado pela Globo. Em cenários de segundo turno, Paes também venceria Ruas e Garotinho, segundo a Quaest.

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Veja resultados da pesquisa estimulada de 1º turno, em que a Quaest mostra a lista de candidatos aos eleitores entrevistados.

  • Eduardo Paes (PSD): 39% (eram 37% em 25 de agosto)
  • Douglas Ruas (PL): 18% (eram 14%)
  • Garotinho (Republicanos): 8% (eram 7%)
  • Cyro Garcia (PSTU): 2% (era 1%)
  • William Siri (PSOL): 1% (eram 3%)
  • Coronel Busnello (MIssão): 1% (era 1%)
  • Juliete (UP): 0% (era 1%)
  • Luan Monteiro (PCO): 0% (era 0%)
  • André Marinho (Novo): (era 0%)
  • Indecisos: 16% (eram 20%)
  • Branco/nulo/não vai votar: 14% (eram 16%)


Ainda de acordo com a Quaest, 34% ainda podem mudar o voto. Para 66% dos eleitores ouvidos no levantamento, a escolha do candidato é definitiva. Outros 34% dizem que ainda podem mudar o voto até as eleições, em 4 de outubro.

Na pesquisa anterior, 58% diziam que a escolha era definitiva e 42% afirmavam que ainda poderiam mudar. Ou seja, aumentou em 8 pontos percentuais a parcela dos eleitores que considera sua decisão definitiva.

Pesquisa espontânea

A Quaest mostra também os resultados da pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores. Neste cenário, o percentual de indecisos caiu de 69% para 64%.

  1. Eduardo Paes: 22% (eram 16%)
  2. Douglas Ruas: 9% (eram 7%)
  3. Garotinho: 1% (era 1%)
  4. Coronel Busnello: 0% (era 0%)
  5. Luan Monteiro: 0% (era 0%)
  6. Cyro Garcia: 0% (era 0%)
  7. William Siri: 0% (era 1%)
  8. André Marinho: 0% (era 0%)
  9. Juliete: 0% (era 0%)
  10. Outros: 1% (era 1%)
  11. Indecisos: 64% (eram 69%)
  12. Branco/nulo/não vai votar: 3% (eram 5%)

Cenário no 2º turno

A pesquisa traz duas simulações de 2º turno, ambas com Paes na vantagem.

Cenário 1:

  1. Eduardo Paes (PSD): 52% (eram 50%)
  2. Douglas Ruas (PL): 26% (eram 20%)
  3. Em branco/nulo/nenhum: 14% (eram 18%)
  4. Indecisos: 8% (eram 12%)

Cenário 2:

  • Eduardo Paes (PSD): 53% (eram 53%)
  • Anthony Garotinho (Republicanos): 17% (eram 12%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 22% (eram 24%)
  • Indecisos: 8% (eram 11%)


Índice de rejeição dos candidatos

A Quaest consultou também os eleitores sobre cada um dos candidatos: se eles conhecem e votariam, se não conhecem ou se conhecem e não votariam. Garotinho continua sendo o candidato mais rejeitado, com 68%. Eduardo Paes aparece com 38%, e Douglas Ruas, com 26%.

Cenário da disputa pelo governo do RJ
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Cenário da disputa pelo governo do RJ


Eduardo Paes

Conhece e votaria: 54% (eram 52%)
Não conhece: 8% (eram 7%)
Conhece e não votaria: 38% (eram 41%)

Douglas Ruas

Conhece e votaria: 21% (eram 20%)
Não conhece: 53% (eram 59%)
Conhece e não votaria: 26% (eram 21%)

Garotinho

Conhece e votaria: 21% (eram 17%)
Não conhece: 11% (eram 15%)
Conhece e não votaria: 68% (eram 68%)

Cyro Garcia

Conhece e votaria: 14% (eram 13%)
Não conhece: 47% (eram 47%)
Conhece e não votaria: 39% (eram 40%)

William Siri

Conhece e votaria: 7% (eram 9%)
Não conhece: 71% (eram 74%)
Conhece e não votaria: 22% (eram 17%)

André Marinho

Conhece e votaria: 7% (eram 6%)
Não conhece: 76% (eram 79%)
Conhece e não votaria: 17% (eram 15%)

Juliete

Conhece e votaria: 9% (eram 5%)
Não conhece: 81% (eram 85%)
Conhece e não votaria: 10% (eram 10%)

Luan Monteiro

Conhece e votaria: 5% (eram 5%)
Não conhece: 77% (eram 85%)
Conhece e não votaria: 18% (eram 10%)

Coronel Busnello

Conhece e votaria: 7% (eram 4%)
Não conhece: 79% (eram 80%)
Conhece e não votaria: 14% (eram 16%)

A pesquisa foi contratada pela Globo. A Quaest ouviu 1.302 pessoas de 16 anos ou mais entre sexta-feira (4) e segunda-feira (7). A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é RJ-04768/2026.


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