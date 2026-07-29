Reprodução/Facebook Douglas Ruas Douglas Ruas é policial civil do RJ e é filiado ao PL

A corrida eleitoral a cadeira de chefe do estado fluminense ganha participação de nomes que estreiam na disputa. Douglas Ruas é experiente em segurança pública e gestão administrativa no Rio de Janeiro e figura como um dos nomes preferidos para o Palácio Guanabara .

Ruas nasceu em São Gonçalo (RJ), em 17 de janeiro de 1989 e tem 37 anos. Sua ligação com a política regional é muito forte devido o seio familiar: ele é filho de Marinete e de Nelson Ruas dos Santos, conhecido amplamente como Capitão Nelson, atual prefeito de São Gonçalo . Douglas é casado com Mariana Barbosa e juntos são pais do Miguel de 4 anos.

Reprodução/Facebook Douglas Ruas Douglas Ruas quando criança





Formação na esfera administrativa

Ruas cursou ensino superior e é formado como bacharel em Direito e tem pós-graduado em Gestão Pública. No entanto, foi na área da segurança publica que ele construiu sua trajetória profissional como s ervidor público concursado da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PC-RJ).

Sua transição da segurança pública foi gradual dada a sua atuação cotidiana e visibilidade local, abriram caminho para sua inserção na administração municipal e estadual ao longo dos últimos dez anos.





Atuação local

Douglas Ruas concentra sua atuação na administração pública no âmbito municipal e estadual. Ele começou no Executivo de São Gonçalo como subsecretário de Trabalho entre 2017 e 2018, e superintendente regional do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), de 2019 a 2020.

Em seguida, no ano de 2021, assumiu a Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais do município, durante a gestão do pai na prefeitura, o Capitão Nelson. Dado o seu trabalho e visibilidade de projetos que liderou para o desenvolvimento urbano local, Ruas ganhou notoriedade local e decidiu entrar para a vida política propriamente dita.

Reprodução/Facebook Douglas Ruas Douglas Ruas acumula dois cargos no Executivo do Rio de Janeiro: prefeitura e governo estadual





Nas eleições de 2022, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro, principal liderança do PL, disputou a reeleição, Douglas Ruas se lançou como deputado estadual pelo Rio de Janeiro, mirando numa cadeira na Assembleia Legislativa do Estado (Alerj). Ele foi eleito com a segunda maior votação deste pleito carioca.

Reprodução/Alerj O deputado Douglas Ruas (PL)





Em menos de um ano na função parlamentar, em setembro de 2023, o policial assumiu cargo no Executivo estadual a convite do governador Cláudio Castro . Ruas permaneceu no cargo secretário de Estado e Cidades do Rio de Janeiro, de 26 de setembro de 2023 a março de 2026, quando retonou a Alerj para assumir a presidência da Casa.

A confirmação do seu nome pelo PL na disputa majoritária estadual, Douglas Ruas embasa sua candidatura ao pleito estadual na experiência acumulada nos setores de segurança, gestão de cidades e articulação no Legislativo.