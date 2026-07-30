Uma figura conhecida no meio político do estado carioca de ponta a ponta, atravessa décadas com mandatos no Legislativo e Executivo. Eduardo da Costa Pae s tem longa vivência na máquina pública municipal e federal do Rio de Janeiro. Advogado por formação, ele optou muito cedo pela carreira política ante ao meio jurídico.
Filho de um advogado e mãe professora, Paes nasceu na capital fluminense em 14 de novembro de 1969, tem dois irmãos e tem atualmente 56 anos. Ele cresceu na Zona Sul do RJ e na juventude mudou-se para o bairro de São Conrado.
O carioca é casado com Cristine Paes desde 2002, com quem tem dois filhos, Bernardo e Isabela. Entre a forte exposição pública, Paes mantém uma vida familiar equilibrada.
Formação jurídica sem exercício efetivo
Eduardo Paes se formou em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e complementou seus estudos com uma especialização em Políticas Públicas e Governo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Porém, ele não deu andamento na carreira jurídica e não chegou a se registrar formalmente para advogar. Profissionalmente, ele atua integralmente no meio político desde os 23 anos.
33 anos de máquina pública
A carreira política de Paes ganhou forma nos primeiros anos da década de 1990. Ele entrou na política pela tangente, quando foi nomeado a subprefeito da Zona Oeste -região da Barra da Tijuca e Jacarepaguá - de 1993 e 1996.
Ele disputou diretamente as eleições municipais em 1996 para primeiro cargo eletivo e acabou sendo eleito vereador da capital fluminense, com votação expressiva. Do âmbito municipal ele saltou para a esfera federal e foi eleito deputado federal pelo RJ em 1998, estendendo a atividade parlamentar na Câmara dos Deputados até 2005, quando encerrou seu segundo mandato na Casa.
Além da atividade parlamentar, Paes ocupou cargos no Executivo do Rio de Janeiro, como secretário estadual de Turismo, Esportes e Lazer em 2007 e o maior destaque foi a investidura no cargo no qual foi eleito em 2008 como prefeito do RJ, sendo reeleito em 2012, assumindo dois mandatos consecutivos até 2016.
Ao deixar a prefeitura do Rio, Paes atuou por um ano como consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, em Washington. Já em 2018 foi para ainiciativa privada e assumiu a Vice-Presidência na empresa BYD Motors, uma das maiores fabricantes de veículos elétricos do mundo.
Só em retornou 2020 que retornou às urnas no pleito municipal e foi eleito novamente prefeito do RJ, no qual ficou à frente da prefeitura carioca, função que ocupa atualmente pelo PSD. Paes já passou por oito partidos, incluindo a legenda atual, na qual se candidata a cadeira de governador do RJ, no pleito de 2026.