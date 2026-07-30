Eduardo construiu sua trajetória profissional na política
Reprodução/Facebook Eduardo Paes
Eduardo construiu sua trajetória profissional na política

Uma figura conhecida no meio político do estado carioca de ponta a ponta, atravessa décadas com mandatos no Legislativo e Executivo. Eduardo da Costa Pae s tem longa vivência na máquina pública municipal e federal do Rio de Janeiro. Advogado por formação, ele optou muito cedo pela carreira política ante ao meio jurídico.

Filho de um advogado e mãe professora, Paes nasceu na  capital fluminense em 14 de novembro de 1969, tem dois irmãos e tem atualmente 56 anos. Ele cresceu na Zona Sul do RJ e na juventude mudou-se para o bairro de São Conrado.

O carioca é casado com Cristine Paes desde 2002, com quem tem dois filhos, Bernardo e Isabela. Entre a forte exposição pública, Paes mantém uma vida familiar equilibrada. 

Eduardo Paes e sua esposa Cristine Paes
Reprodução/Facebook Eduardo Paes
Eduardo Paes e sua esposa Cristine Paes


Formação jurídica sem exercício efetivo

Eduardo Paes se formou em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e complementou seus estudos com uma especialização em Políticas Públicas e Governo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Aos 23 anos, já formado em direito pela PUC, Eduardo Paes foi nomeado pelo então Prefeito do Rio, Cesar Maia, subprefeito da Barra e Jacarepaguá (RJ)
Divulgação/Site Eduardo Paes
Aos 23 anos, já formado em direito pela PUC, Eduardo Paes foi nomeado pelo então Prefeito do Rio, Cesar Maia, subprefeito da Barra e Jacarepaguá (RJ)


Porém, ele não deu andamento na carreira jurídica e não chegou a se registrar formalmente para advogar. Profissionalmente, ele atua integralmente no meio político desde os 23 anos.

33 anos de máquina pública

A carreira política de Paes ganhou forma nos primeiros anos da década de 1990. Ele entrou na política pela tangente, quando foi nomeado a subprefeito da Zona Oeste -região da Barra da Tijuca e Jacarepaguá - de 1993 e 1996.

Ele disputou diretamente as  eleições municipais em 1996 para primeiro cargo eletivo e acabou sendo eleito vereador da capital fluminense, com votação expressiva. Do âmbito municipal ele saltou para a esfera federal e foi eleito deputado federal pelo RJ em 1998, estendendo a atividade parlamentar na  Câmara dos Deputados até 2005, quando encerrou seu segundo mandato na Casa.

Eduardo Paes
Tânia Rêgo/Agência Brasil - 17.03.16
Eduardo Paes


Além da atividade parlamentar, Paes ocupou cargos no Executivo do Rio de Janeiro, como secretário estadual de Turismo, Esportes e Lazer em 2007 e o maior destaque foi a investidura no cargo no qual foi eleito em 2008 como prefeito do RJ, sendo reeleito em 2012, assumindo dois mandatos consecutivos até 2016.


Ao deixar a prefeitura do Rio, Paes atuou por um ano como consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, em Washington. Já em 2018 foi para ainiciativa privada e assumiu a Vice-Presidência na empresa BYD Motors, uma das maiores fabricantes de veículos elétricos do mundo.

Só em retornou 2020 que retornou às urnas no pleito municipal e foi eleito novamente prefeito do RJ, no qual ficou à frente da prefeitura carioca, função que ocupa atualmente pelo PSD.  Paes já passou por oito partidos, incluindo a legenda atual, na qual se candidata a cadeira de governador do RJ, no pleito de 2026.

Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio de Janeiro
Reprodução/X
Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio de Janeiro



    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/2026-07-30/quem-e-eduardo-paes--candidato-ao-governo-do-rj-pelo-psd-.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes