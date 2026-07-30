Reprodução/Facebook Eduardo Paes Eduardo construiu sua trajetória profissional na política

Uma figura conhecida no meio político do estado carioca de ponta a ponta, atravessa décadas com mandatos no Legislativo e Executivo. Eduardo da Costa Pae s tem longa vivência na máquina pública municipal e federal do Rio de Janeiro. Advogado por formação, ele optou muito cedo pela carreira política ante ao meio jurídico.

Filho de um advogado e mãe professora, Paes nasceu na capital fluminense em 14 de novembro de 1969, tem dois irmãos e tem atualmente 56 anos. Ele cresceu na Zona Sul do RJ e na juventude mudou-se para o bairro de São Conrado.

O carioca é casado com Cristine Paes desde 2002, com quem tem dois filhos, Bernardo e Isabela. Entre a forte exposição pública, Paes mantém uma vida familiar equilibrada.

Reprodução/Facebook Eduardo Paes Eduardo Paes e sua esposa Cristine Paes





Formação jurídica sem exercício efetivo

Eduardo Paes se formou em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e complementou seus estudos com uma especialização em Políticas Públicas e Governo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Divulgação/Site Eduardo Paes Aos 23 anos, já formado em direito pela PUC, Eduardo Paes foi nomeado pelo então Prefeito do Rio, Cesar Maia, subprefeito da Barra e Jacarepaguá (RJ)





Porém, ele não deu andamento na carreira jurídica e não chegou a se registrar formalmente para advogar. Profissionalmente, ele atua integralmente no meio político desde os 23 anos.

33 anos de máquina pública

A carreira política de Paes ganhou forma nos primeiros anos da década de 1990. Ele entrou na política pela tangente, quando foi nomeado a subprefeito da Zona Oeste -região da Barra da Tijuca e Jacarepaguá - de 1993 e 1996.

Ele disputou diretamente as eleições municipais em 1996 para primeiro cargo eletivo e acabou sendo eleito vereador da capital fluminense, com votação expressiva. Do âmbito municipal ele saltou para a esfera federal e foi eleito deputado federal pelo RJ em 1998, estendendo a atividade parlamentar na Câmara dos Deputados até 2005, quando encerrou seu segundo mandato na Casa.

Tânia Rêgo/Agência Brasil - 17.03.16 Eduardo Paes





Além da atividade parlamentar, Paes ocupou cargos no Executivo do Rio de Janeiro, como secretário estadual de Turismo, Esportes e Lazer em 2007 e o maior destaque foi a investidura no cargo no qual foi eleito em 2008 como prefeito do RJ, sendo reeleito em 2012, assumindo dois mandatos consecutivos até 2016.





Ao deixar a prefeitura do Rio, Paes atuou por um ano como consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, em Washington. Já em 2018 foi para ainiciativa privada e assumiu a Vice-Presidência na empresa BYD Motors, uma das maiores fabricantes de veículos elétricos do mundo.

Só em retornou 2020 que retornou às urnas no pleito municipal e foi eleito novamente prefeito do RJ, no qual ficou à frente da prefeitura carioca, função que ocupa atualmente pelo PSD. Paes já passou por oito partidos, incluindo a legenda atual, na qual se candidata a cadeira de governador do RJ, no pleito de 2026.

Reprodução/X Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio de Janeiro







