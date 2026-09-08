Montagem Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (25) mostra como está a corrida pelo governo do Estado de São Paulo no primeiro turno, a menos de um mês das eleições. De acordo com o levantamento, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato à reeleição, está com 42% das intenções de voto e Fernando Haddad (PT), com 27%.

Veja, resultados da pesquisa estimulada, em que a Quaest mostra a lista de candidatos aos eleitores entrevistados.

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 42% (eram 40% em 25 de agosto)

Fernando Haddad (PT): 27% (eram 27%)

Policial Edjane (Agir): 1% (eram 2%)

Vera Lúcia (PSTU): 1% (era 1%)

Izadora Dias (PCO): 1% (era 1%)

Carlos Machado (PCB): 1 % (era 1%)

Vivian Mendes (UP): 0 (era 1%)

Branco/nulo/não vai votar: 13% (eram 14%)

Indecisos: 14% (eram 13%)



Para 69% dos eleitores ouvidos no levantamento, a escolha do candidato é definitiva (eram 67% em 26 de agosto). Outros 31% dizem que ainda podem mudar o voto até as eleições, em 4 de outubro (eram 33%).

Pesquisa espontânea

A Quaest traz também os resultados da pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são mostrados aos eleitores.

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 22% (eram 21% em 25 de agosto)

Fernando Haddad (PT): 10% (eram 9%)

Outros: 0 (era 0)

Branco/nulo/não vai votar: 4% (eram 4%)

Indecisos: 64% (eram 66%)

Gerado por IA Cenário da disputa em SP



A Quaest ouviu 1.800 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é SP-00959/2026.