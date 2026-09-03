Cadu Barbosa / iG Tempo firme marca quinta-feira (3) no Rio

Depois de uma sequência de dias chuvosos com o tempo fechado, o Rio de Janeiro terá, nesta quarta-feira (3), o tempo mais firme com céu aberto e temperaturas subindo.

Segundo o Alerta Rio, sistema meteorológico da Prefeitura, hoje o tempo dará uma melhorada devido ao posicionamento de um sistema de alta pressão.

A nebulosidade vai diminuir, deixando o céu parcialmente nublado a claro e sem nenhuma previsão de chuva.

Os ventos pela cidade estarão fracos (até 18,5 km/h), mas podendo chegar a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) ao longo do dia.

As temperaturas apresentarão um aumento com relação aos últimos dias, com mínima prevista de 14°C e a máxima podendo chegar a 30°C.

Previsão para os próximos dias



Na sexta-feira (4) o predomínio será de céu parcialmente nublado, mas por conta de áreas de instabilidade que se juntarão com uma frente fria no oceano, há previsão do retorno da chuva, que será fraca e isolada no período da noite.

Os ventos estarão moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) e as temperaturas em elevação.

Abrindo o final de semana, no sábado (5), áreas de instabilidade influenciarão o tempo na cidade do Rio.

A nebulosidade estará variada e há também previsão de chuva fraca a moderada isolada a partir do final da manhã.

Os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h).

No domingo (6), se estendendo até segunda-feira (7), o tempo seguirá instável, com céu nublado a encoberto e previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia, podendo crescer de intensidade para pancadas mais fortes e isoladas.

Os ventos estarão moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h), sendo pontualmente fortes (de 52km/h a 76km/h) na região litorânea da cidade e as temperaturas em declínio.





Entenda as diferenças entre os centro de alta e baixa pressão



A pressão atmosférica é um dos elementos que influenciam diretamente as condições do tempo . Em diferentes regiões do planeta, áreas de alta e baixa pressão se formam e mudam de posição constantemente, afetando a presença de nuvens, chuva e variações de temperatura.

De acordo com o Climatempo, os centros de alta pressão costumam apresentar céu mais aberto ou com poucas nuvens, menor umidade, o que reduz as chances de precipitações.

Nesses casos, são gerados movimentos de ar divergentes, para fora do centro do sistema e também de cima para baixo, em um processo chamado subsidência. Esse processo torna o ambiente mais seco, diminui a nebulosidade e dificulta a formação de chuva.

Já os centros de baixa pressão estão geralmente associadas à formação de muitas nuvens, maior concentração de umidade e possibilidade de precipitações, podendo inclusive favorecer a ocorrência de tempestades .

Para essas áreas, ocorre o movimento inverso: o ar converge em direção ao centro do sistema. Esse deslocamento favorece o acúmulo de umidade e calor, condições que estimulam o desenvolvimento e crescimento de nuvens.



