Cinco ônibus foram sequestrados por criminosos e usados como barricadas na manhã desta quarta-feira (19), na Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes, na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio.
A ação, aconteceu por conta de uma retaliação dos bandidos da comunidade, após operação da Polícia Militar.
Segundo o Centro de Operações e Resiliência do Rio (COR-Rio) os veículos já foram retirados do local, mas ainda há reflexos no trânsito da região e mudanças na circulação de linhas.
Segundo o Rio Ônibus, ao todo 10 linhas que passam pela comunidade estão com alterações nos itinerários, são elas:
550 — Cidade de Deus x Gávea;
900 — Merck x Downtown;
990 — Merck x Alvorada;
861 — Curicica x Rio das Pedras;
368 — Riocentro x Candelária;
348 — Riocentro x Candelária via Linha Amarela;
600 — Saens Peña x Recreio;
611 — Camorim x Del Castilho;
353 — Cidade de Deus x Praça XV;
691 — Méier x Cidade de Deus.
Os veículos usados como barricadas pertencem às linhas:
610 (Tanque x Del Castilho), 900 (Merck x Downtown)
862 (Rio das Pedras x Barra da Tijuca)
636 (Merck x Saens Peña)
390 (Curicica x Candelária).
Operação na cidade de Deus
A ocorrência aconteceu durante uma operação do 18º BPM (Jacarepaguá) na Cidade de Deus.
De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, equipes realizam buscas em pontos que podem estar sendo usados como esconderijo de criminosos e armazenamento de drogas e outros materiais ilícitos.
Participam da ação agentes do GAT (Grupamento de Ações Táticas), equipes de buscas e da Inteligência do batalhão, além do apoio do GESAR e do Recom.
Em nota, a corporação disse que a operação também tem como objetivo combater a atuação do Comando Vermelho na região de Jacarepaguá.