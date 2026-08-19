Um dos ônibus usados como baricada na Cidade de Deus
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Um dos ônibus usados como baricada na Cidade de Deus

Cinco ônibus foram sequestrados por criminosos e usados como barricadas na manhã desta quarta-feira (19), na Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes, na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio.


A ação, aconteceu por conta de uma retaliação dos bandidos da comunidade, após operação da Polícia Militar.

Segundo o Centro de Operações e Resiliência do Rio (COR-Rio) os veículos já foram retirados do local, mas ainda há reflexos no trânsito da região e mudanças na circulação de linhas.

Segundo o Rio Ônibus, ao todo 10 linhas que passam pela comunidade estão com alterações nos itinerários, são elas:

550 — Cidade de Deus x Gávea;
900 — Merck x Downtown;
990 — Merck x Alvorada;
861 — Curicica x Rio das Pedras;
368 — Riocentro x Candelária;
348 — Riocentro x Candelária via Linha Amarela;
600 — Saens Peña x Recreio;
611 — Camorim x Del Castilho;
353 — Cidade de Deus x Praça XV;
691 — Méier x Cidade de Deus.

Os veículos usados como barricadas pertencem às linhas:

610 (Tanque x Del Castilho), 900 (Merck x Downtown)

862 (Rio das Pedras x Barra da Tijuca)

636 (Merck x Saens Peña)

390 (Curicica x Candelária).


Operação na cidade de Deus

A ocorrência aconteceu durante uma operação do 18º BPM (Jacarepaguá) na Cidade de Deus.

De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro,  equipes realizam buscas em pontos que podem estar sendo usados como esconderijo de criminosos e armazenamento de drogas e outros materiais ilícitos.

Participam da ação agentes do GAT (Grupamento de Ações Táticas), equipes de buscas e da Inteligência do batalhão, além do apoio do GESAR e do Recom.

Em nota, a corporação disse que a operação também tem como objetivo combater a atuação do Comando Vermelho na região de Jacarepaguá.

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