Cadu Barbosa / iG Rio terá mais um dia com temperaturas altas

O tempo seguirá firme no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (19). Segundo o sistema meteorológico da Prefeitura Alerta Rio, a cidade terá o posicionamento de um sistema de alta pressão,

Por conta disso, a previsão para a cidade do Rio é de céu com poucas nuvens e, mais uma vez, sem chuva.

Os ventos estarão em sua maioria fracos (até 18,5 km/h), podendo chegar a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h).

As temperaturas seguem estáveis e elevadas, com mínima prevista de 17°C e máxima prevista de 34°C.

A umidade relativa do ar estará baixa, podendo apresentar valores entre 20% e 30%, principalmente no período da tarde.

Tempo deve virar no final de semana

Nos próximos dias, começando por amanhã, quinta-feira (20), o tempo no Rio permanecerá influenciado pelo sistema de alta pressão.

O céu estará com poucas nuvens e não há previsão de chuva.

Os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) com uma umidade relativa do ar que pode chegar a valores em torno de 30% no período da tarde.

Na sexta-feira (21), o tempo vira influenciado pela aproximação e passagem de uma frente fria.

O céu ficará parcialmente nublado passando a nublado no período da tarde e a previsão é de chuva fraca isolada a partir da noite.

Os ventos devem se intensificar passando de moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) a fortes (de 52km/h a 76km/h) a partir do período da manhã.

No final de semana, tanto no sábado (22), quando no domingo (23), devido ao transporte de umidade do oceano em direção ao continente, a previsão para a cidade do Rio é de predomínio de céu nublado e chuva fraca isolada a qualquer momento nos dois dias.

Os ventos estarão variando entre fracos (até 18,5 km/h) e moderados (de 18,5km/h).

A tendencia, é que nestes dias também a partir de quinta-feira, as temperaturas despenquem.





Entenda as diferenças entre os centro de alta e baixa pressão



A pressão atmosférica é um dos elementos que influenciam diretamente as condições do tempo . Em diferentes regiões do planeta, áreas de alta e baixa pressão se formam e mudam de posição constantemente, afetando a presença de nuvens, chuva e variações de temperatura.

De acordo com o Climatempo, os centros de alta pressão costumam apresentar céu mais aberto ou com poucas nuvens, menor umidade, o que reduz as chances de precipitações.

Nesses casos, são gerados movimentos de ar divergentes, para fora do centro do sistema e também de cima para baixo, em um processo chamado subsidência. Esse processo torna o ambiente mais seco, diminui a nebulosidade e dificulta a formação de chuva.

Já os centros de baixa pressão estão geralmente associadas à formação de muitas nuvens, maior concentração de umidade e possibilidade de precipitações, podendo inclusive favorecer a ocorrência de tempestades .