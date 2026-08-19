Divulgação / CBMERJ Baleia sendo salva pelo Corpo de Bombeiros do Rio

Entre cães e gatos, e até animais mais incomuns como baleias, jacarés e golfinho, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro já resgatou cerca de 18 mil bichos no ano de 2026.

Segundo a corporação, entre janeiro e agosto deste ano foram salvos 18.158 animais entre 1º de janeiro e 18 de agosto deste ano. Desses, 3.320 foram cães e 3.518 gatos.

Além dos animais domésticos mais tradicionais, a corporação conta com acionamentos para ocorrências mais incomuns, como o salvamento de pinguins e baleias, somente este ano, foram 15 e cinco, respectivamente.

A lista inclui ainda 3.862 gambás, 3.692 cobras, 780 aves, 464 cavalos, 414 capivaras, 401 morcegos, 346 porcos-espinhos/ouriços, 329 jacarés, 317 macacos, 126 lagartos, 98 bois e vacas, 74 bichos-preguiça e 27 cabras, bodes, ovelhas e carneiros, além de um golfinho e outros 369 animais de outras espécies.





Cão foi resgatado em região de difícil acesso

Divulgação / CBMERJ Cão !Rapel', regatado pelos bombeiros





Em nota, o Corpo de Bombeiros divulgou um caso de um cão que foi resgatado cerca de 70 metros por bombeiros do Quartel de Copacabana (17º GBM) na manhã do último domingo (16/08).

Chamado “Rapel”, ele foi encontrado em uma área de difícil acesso, na parte alta da comunidade do Pavão-Pavãozinho, na Zona Sul da capital fluminense.

Para garantir a realização segura das operações nos mais diversos cenários, a corporação utiliza diversas técnicas.

O nome do cão, chamado “Rapel”, não foi dado por acaso. Para chegar até o animal, que estava assustado, arisco e corria risco de cair, os bombeiros precisaram realizar uma descida de 70 metros pendurados na estrutura de escalada para alcançar o cão.

A equipe enfrentou ainda dificuldades em razão da vegetação do local.

Após capturá-lo com segurança, os militares foram içados de volta pela equipe, que permaneceu na parte superior.

O animal foi resgatado sem ferimentos e entregue em segurança aos cuidados de uma ONG de proteção dos animais.

Ao contar o caso, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) ressaltou que pode ser acionado para resgate animal por meio do número 193.