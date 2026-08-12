Reprodução Douglas Patrick Pereira da Silva

Um homem, identificado como Douglas Patrick Pereira da Silva, foi preso pela Polícia do Rio de Janeiro acusado de anunciar premiação em dinheiro para mulheres que agredisse a sua ex-companheira em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio.

Na ocasião, Douglas utilizou suas redes sociais para publicar um anúncio de que pagaria R$500 a mulher que agredisse a mãe de suas filhas. Após a denúncia e materiais colhidos durante os trabalhos de investigação, os agentes das Polícias Civil e Militar representaram pela prisão do acusado, que foi deferida e, contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva em Irajá, Zona Norte do Rio, onde o criminoso foi localizado.

A ação foi feita por Policiais civis da 40ª DP (Honório Gurgel) e da 27ª DP (Vicente de Carvalho), com apoio de policiais militares.

Além do post divulgando a recompensa, o criminoso também teria usado as redes sociais para divulgar fotos com armas de fogo tentando intimidar ainda mais a vítima.

Contra ele, já havia condenações e medida protetiva

Reprodução Momento em que Douglas foi preso





De acordo com as investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o criminoso não aceitava o fim do relacionamento com a vítima e a perseguia e a ameaçava de forma constante. Por conta disso, contra ele, a ex-mulher já havia conseguido na justiça uma medida protetiva, desrespeitada por Douglas.

Segundo a delegada assistente da 40ª DP Maíra Rodrigues, depois que descobriu a medida protetiva Douglas procurou a ex-mulher e debochou dela a chamando de “Maria Fórum” e fez novas ameaças.

Neste período, enquanto a procurava para saber sobre o aniversário das filhas, o homem também descobriu que a ex-mulher estava grávida de outro relacionamento. Ao receber a notícia, em uma nova ameaça chegou a dizer que estava próximo à casa onde ela se encontrava e poderia “estourar a cara dela” a qualquer momento.





Ainda segundo a Polícia Civíl, além do comportamento violento, Douglas Patrick Pereira da Silva já havia contra ele condenações por lesão corporal em contexto de violência doméstica.

O iG tentou contato com a defesa de Douglas Patrick Pereira da Silva, mas ela não foi localizada. O espaço segue em aberto para esclarecimentos.