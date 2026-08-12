Um homem, identificado como Douglas Patrick Pereira da Silva, foi preso pela Polícia do Rio de Janeiro acusado de anunciar premiação em dinheiro para mulheres que agredisse a sua ex-companheira em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio.
Na ocasião, Douglas utilizou suas redes sociais para publicar um anúncio de que pagaria R$500 a mulher que agredisse a mãe de suas filhas. Após a denúncia e materiais colhidos durante os trabalhos de investigação, os agentes das Polícias Civil e Militar representaram pela prisão do acusado, que foi deferida e, contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva em Irajá, Zona Norte do Rio, onde o criminoso foi localizado.
A ação foi feita por Policiais civis da 40ª DP (Honório Gurgel) e da 27ª DP (Vicente de Carvalho), com apoio de policiais militares.
Além do post divulgando a recompensa, o criminoso também teria usado as redes sociais para divulgar fotos com armas de fogo tentando intimidar ainda mais a vítima.
Contra ele, já havia condenações e medida protetiva
De acordo com as investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o criminoso não aceitava o fim do relacionamento com a vítima e a perseguia e a ameaçava de forma constante. Por conta disso, contra ele, a ex-mulher já havia conseguido na justiça uma medida protetiva, desrespeitada por Douglas.
Segundo a delegada assistente da 40ª DP Maíra Rodrigues, depois que descobriu a medida protetiva Douglas procurou a ex-mulher e debochou dela a chamando de “Maria Fórum” e fez novas ameaças.
Neste período, enquanto a procurava para saber sobre o aniversário das filhas, o homem também descobriu que a ex-mulher estava grávida de outro relacionamento. Ao receber a notícia, em uma nova ameaça chegou a dizer que estava próximo à casa onde ela se encontrava e poderia “estourar a cara dela” a qualquer momento.
Ainda segundo a Polícia Civíl, além do comportamento violento, Douglas Patrick Pereira da Silva já havia contra ele condenações por lesão corporal em contexto de violência doméstica.
O iG tentou contato com a defesa de Douglas Patrick Pereira da Silva, mas ela não foi localizada. O espaço segue em aberto para esclarecimentos.