Reginaldo Pimenta/Agência O Dia Movimentação no Centro do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (26).

O tempo segue fechado e com temperaturas baixas no Rio de Janeiro, mas sem previsão de chuva para esta quarta-feira (12). Segundo o Sistema Alerta Rio, o clima deve ter uma redução gradativa da nebulosidade, com céu passando de encoberto a parcialmente nublado.

Sem previsão de chuva, que dominou o tempo na cidade desde segunda-feira (10), o Rio permanece com ventos fracos a moderados (18,5km/h a 51,9km/h), sendo mais intensos a partir da tarde.

O frio, também persiste com temperatura mínima prevista de 15°C e a máxima de 26°C.

Ressaca termina, mas mar segue agitado

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) informou em comunicado que o período de ressaca previsto pela Marinha do Brasil para a orla do Rio de Janeiro terminou à 00h desta quarta-feira.

O aviso estava vigente desde às 18h de segunda-feira (10), com ondas que chegaram a 2,5 metros de altura no litoral da cidade.

Apesar do fim do período de ressaca, o mar segue agitado e por isso, a Ciclovia Tim Maia, no trecho entre a Praia de São Conrado e a passarela metálica do Vidigal permanece fechada.

O COR-Rio ainda reforçou que o bloqueio da ciclovia não afeta o funcionamento da Avenida Niemeyer, que está aberta normalmente ao tráfego entre São Conrado e o Leblon.

Com o mar agitado, o COR-Rio orienta a população a evitar:

Banho de mar

Esportes no mar

Mirantes ou beira do mar

Navegação e atividade de pesca

Pedalar na orla

Não tente resgatar vítimas de afogamento





Previsão para os próximos dias

Nessa próxima quinta-feira (13), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado na cidade do Rio e de novo, não há possibilidade de chuva.

Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas em elevação.

Já na sexta-feira (14) e no sábado (15), a atuação de áreas de instabilidade influenciará o tempo com aumento de nebulosidade e previsão de chuva fraca a moderada isolada a partir da noite de sexta e a qualquer momento do sábado.

Os ventos estarão moderados (18,5km/h a 51,9km/h) no sábado.

Fechando o fina de semana, no domingo (16), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado sem previsão de chuva.

Os ventos estarão moderados, sendo mais intensos no litoral da cidade.