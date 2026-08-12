Foto: Ana Volpe/ Jornal do Senado ANAC

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) vai reforçar a fiscalização dos voos panorâmicos realizados no Rio de Janeiro. A medida, foi tomada após uma onda de acidentes que aconteceram na cidade e geraram cobranças por parte da Prefeitura.

Inclusive, é provável que a Anac faça ações conjuntas com a Prefeitura do Rio para aumentar o controle e reforçar a segurança das operações aéreas.

Nessas novas medidas, a Anac deve intensificar a verificação das condições das aeronaves, dos pilotos e das empresas que atuam no segmento de Serviços Aéreos Especializados (SAE), com prioridade nos voos panorâmicos que, em média, acontecem quase 70 vezes por dia na capital fluminense.

Relembre os casos

Só em 2026, no dia 17 de janeiro, um Major da Força Aérea Brasileira (FAB), um capitão do Corpo de Bombeiros e um instrutor de voo morreram após a queda de um helicóptero em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Poucos meses depois, no dia 14 de junho, Seis pessoas, incluindo o rapper americano Oliver Tree, morreram após o choque de dois helicópteros, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro .

Neste último final de semana, no sábado (8), mais um helicóptero caiu em uma região de mata, próxima a Vista Chinesa, no Maciço da Tijuca, matando quatro pessoa (três turistas colombianos e o piloto), todos carbonizados pela explosão no momento da queda, segundo o Corpo de Bombeiros.

Divulgação: CBMERJ Agentes do Corpo de Bombeiros atuando na queda do helicóptero da Vista Chinesa (RJ)





Sequência gerou cobranças da Prefeitura

Enquanto o Corpo de Bombeiros atendia a ocorrência de queda na Vista Chinesa no último sábado, o Prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Cavaliere esteve no local e, ao falar com a imprensa, cobrou maior atuação da ANAC na fiscalizações das aeronaves:

Isso não pode ser considerado normal. Eu fiz questão de ligar pra presidente da ANAC. A gente encaminhou imediatamente um ofício, nós enviamos um comunicado da Prefeitura do Rio direcionado à ANAC para que tome providências imediatamente em relação aos voos no Rio de Janeiro Eduardo Cavaliere - Prefeito do Rio





















De forma mais veemente, o Caveliere relembrou os casos recentes e defendeu a suspensão temporária dos voos panorâmicos na cidade.

A gente não pode de forma alguma deixar de destacar o fato de que a gente tá aqui, em cerca de um mês ou dois meses, em mais um acidente envolvendo helicópteros na cidade do Rio…Eu quero que a Anac tome medidas, inclusive com a possibilidade de suspensão de voos panorâmicos por uma semana ou por duas semanas, ou pelo tempo que seja necessário para fazer uma fiscalização mais intensa nos helipontos e na manutenção dessas aeronaves, para que a gente possa ter segurança dos turistas que visitam a cidade e da população. Eduardo Cavaliere - Prefeito do Rio







