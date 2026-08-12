Reprodução Viatura da Polícia Militar após Operação Patrocínio Fiel

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), realizou uma operação contra integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) na manhã desta quarta-feira (12).

Apelidada de Operação Patrocínio Fiel, a ação tem como objetivo principal interromper a atuação criminosa de sete suspeitos, identificados como integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). Os alvos estão sendo investigados por envolvimento nos crimes de organização criminosa, sequestro, extorsão, tortura e ameaça contra um advogado da Baixada Santista.

Além da desarticulação criminosa, a operação também busca preservar a integridade da vítima e assegurar a obtenção de provas fundamentais para o avanço das apurações. A ação conta com diversos agentes da Polícia Militar que atuam em diferentes áreas do Comando de Policiamento de Choque, como a ROTA, o Canil e a Unidade de Operações Especiais.





Os mandados

Ao todo, as autoridades cumpriram 19 mandados de busca e apreensão em diversos endereços nos municípios de Guarujá, São Vicente, Praia Grande e Cubatão, no Estado de São Paulo, além da cidade de Florianópolis, em Santa Catarina.

As medidas judiciais incluem as residências dos investigados, além de estabelecimentos comerciais, vinculados ao grupo de criminosos, e o imóvel apontado como o local onde o advogado sequestrado teria sido mantido em cativeiro.

Através dos sete mandados de prisão preventiva que foram emitidos, a Operação Patrocínio Fiel visa desarticular importantes lideranças do PCC, que atuam no litoral paulista, mais específicamente, na Baixada Santista.

Além das autoridades paulistas, O GAECO do Ministério Público catarinense também participou de diligências, para maior efetividade.

Até o momento, as investigações prosseguem sob sigilo, procurando assegurar a efetividade da Operação e das diligências que estão em andamento.

