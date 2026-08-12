Reprodução/TV Anhanguera Brasileiro Wellington Alberto do Prado Dias está desaparecido na França

O brasileiro Wellington Alberto do Prado Dias, de 40 anos, está desaparecido em Paris, na França, desde o fim de semana. Familiares, amigos e colegas de trabalho passaram a divulgar imagens dele nas redes sociais em busca de informações sobre o paradeiro.



Segundo a Tv Anhanguera, Wellington trabalhou normalmente no sábado (08) e deixou o restaurante onde trabalha por volta das 22h. Ele teria seguido para casa, mas saiu novamente por volta das 2h da madrugada e, desde então, não foi mais visto.

O patrão do brasileiro, Thiago Lobo, afirmou que Wellington saiu de casa sem avisar os conhecidos para onde iria.

Amigos que vivem na França já o procuraram em hospitais e delegacias e entraram em contato com a polícia franesa. A comunidade brasileira em Paris também participa da mobilização para localizar o homem.

A prima de Wellington, Márcia Araújo, disse à Tv Anhanguera que a família, que está em Goiânia, acompanha o caso e está preocupada com a falta de notícias.

Caso ocorro após desaparecimento de adolescente goiana

O desaparecimento ocorre poucos dias após outro caso envolvendo uma brasileira na França. A adolescente goiana Alice Dias de Oliveira também havia desaparecido no país e foi localizada posteriormente.

No caso de Alice, familiares e conhecidos também utilizaram as redes sociais para ampliar as buscas e pedir informações à comunidade brasileira e às autoridades francesas.