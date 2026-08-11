Reprodução Suspeito de matar a ex escreveu nome dela com sangue no espelho

O ex-namorado que matou a jovem Lívia Berthoud, de 23 anos, ainda escreveu o nome da vítima usando sangue após tentar tirar a própria vida. O caso foi registrado em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, nesta última segunda-feira (10).

De acordo com o boletim de ocorrência obtido pelo iG, após o crime, o suspeito foi localizado no banheiro do apartamento em que vivia, ferido, após tentar tirar a própria vida.

O documento policial afirma que ele ainda estava consciente e que acionou o socorro para o resgate do suspeito. Além disso, uma cena curiosa chamou a atenção dos policiais.

O homem escreveu o nome de Lívia no espelho, utilizando o próprio sangue.

"No interior do banheiro onde o autor teria tentado autoextermínio, havia respingos de sangue por todo o local, bem como o nome da vítima desenhado com o dedo no espelho."

Após ser encontrado, ele foi levado ao pronto-socorro, onde ficou internado, entubado e sob escolta policial.

O homem foi preso em flagrante e vai responder pelos crimes de feminicídio e descumprimento de medida protetiva. A arma do crime também foi apreendida.

O crime

Uma jovem de 23 anos foi morta a tiros em uma praça de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (10).

De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o crime aconteceu na Rua São Sebastião, no bairro Vila Santa Teresinha.

A mulher foi atingida por disparos na cabeça e morreu no local. Segundo o boletim de ocorrência, foram constatadas três a quatro lesões por disparos de arma de fogo no corpo da vítima.

A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência e encontrou a vítima caída. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) constatou a morte no local.

O principal suspeito pelo crime é o ex-namorado da jovem. Ainda segundo a SSP, familiares e testemunhas apontaram o ex-namorado como possível autor.

Ele fugiu após os disparos, mas foi localizado pela polícia.

A jovem, identificada como Lívia Berthoud, possuía uma medida protetiva de urgência contra o homem por conta de episódios anteriores de violência doméstica.

A família informou que o ex-namorado não aceitava o fim do relacionamento e já havia feito ameaças de morte contra Lívia.

O velório da jovem foi realizado na noite desta segunda-feira, em Pindamonhangaba, cidade em que vivia com a família.



