Divulgação/Copasa Sede da Copasa

Uma moradora de Periquito (MG) decidiu levar roupas, balde e outros objetos até uma unidade da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) para protestar contra a falta de água em casa. A cena ocorreu na segunda-feira (10), depois de dias de problemas no abastecimento.

A mulher afirma que está sem água desde sexta-feira (07). Em um vídeo, ela aparece diante da unidade da companhia com as roupas que pretendia lavar e reclama da dificuldade para realizar tarefas básicas em casa.

Revoltada com a falta de água em casa, uma moradora de Periquito, na região do Vale do Rio Doce, decidiu levar roupas e um balde até a sede da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) nesta segunda-feira (10). Em um vídeo recebido pela reportagem, ela afirma que está sem… pic.twitter.com/GYlsHtNNz1 — O TEMPO (@otempo) August 10, 2026

Segundo reportagem de O Tempo, a moradora trabalha como faxineira e disse que o problema também deixou o banheiro da residência sem condições de uso. Ela levou um balde até a unidade para tentar conseguir água.

A mulher também reclamou da falta de informações sobre a interrupção do serviço e afirmou que encontrou a agência fechada quando tentou buscar atendimento presencial.

Copasa prevê normalização nesta terça

A Copasa informou que houve uma falha eletromecânica na Estação de Água Bruta responsável pela captação no município.

Segundo a empresa, o equipamento foi paralisado na manhã de domingo (09) para o reparo e voltou a funcionar na tarde de segunda-feira. O abastecimento começou então a ser retomado de forma gradual.

A previsão é de que o fornecimento seja normalizado na manhã desta terça-feira (11).

A companhia afirmou ainda que enviou um caminhão-pipa para atender clientes considerados essenciais durante a interrupção.

Sobre a reclamação da moradora, a Copasa disse que a agência de atendimento de Periquito funcionou normalmente na segunda-feira, das 10h às 12h, e registrou movimento dentro da normalidade.

O iG procurou a Copasa e a Prefeitura de Periquito para obter informações atualizadas sobre o abastecimento no município, a quantidade de moradores atingidos e as medidas adotadas após as reclamações, e aguarda retorno.