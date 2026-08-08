Divulgação: CBMERJ Agentes do Corpo de Bombeiros atuando na queda do helicóptero da Vista Chinesa (RJ)



Na manhã deste sábado (08), um helicóptero, modelo Robinson 44, caiu em uma região de mata, próxima a Vista Chinesa, no Maciço da Tijuca, no Rio de Janeiro e matou 4 pessoas. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas do acidente foram o piloto da aeronave, e três mulheres, passageiras. Todos foram carbonizados pela explosão.

Devido a movimentação das polícias Militar, Civil, da Guarda Municipal e do Corpo de Bombeiros, o ICMBio, que administra o Parque Nacional da Tijuca, fechou a Trilha da Vista Chinesa. De acordo com o Centro de Operações e Resiliência do Rio de Janeiro (COR_Rio), uma faixa foi ocupada, na altura do número 2.120, na Estrada da Vista Chinesa e o local está parcialmente bloqueado.

O acidente aconteceu no fim da manhã. As equipes foram acionadas às 11h11 para atender a uma ocorrência de queda de aeronave na região. Os oficiais disseram que a aeronave caiu em um ponto de difícil acesso na região de mata e foi localizada pela equipe do Grupamento de Operações Aéreas.

Houve fogo na região do acidente e militares especializados em combate a incêndios florestais foram mobilizados. A operação teve a participação de 44 militares, 11 viaturas e 4 unidades operacionais do Corpo de Bombeiros.

Ao todo, atuam no local, agentes do 1º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente do Alto da Boa Vista, o ⁠Grupamento Operacional do Comando-Geral do Centro; o ⁠Grupamento de Operações Aéreas; e o ⁠11º Grupamento de Bombeiro Militar de Vila Isabel.

Segundo os agentes, a ocorrência está em andamento e permanece completamente isolado para preservar a área e aguardar a relaização da perícia.

Em uma atualização do Corpo de Bombeiros, por volta das 17h, foi informado que a perícia da Polícia Civil compareceu ao local e que as vítimas foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal (IML).



Por volta das 19h, o trecho da Estrada Dona Castorina foi liberado. As trilhas no entorno do Pagode Chinês também foram liberadas.

