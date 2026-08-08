Na manhã deste sábado (08), um helicóptero, modelo Robinson 44, caiu em uma região de mata, próxima a Vista Chinesa, no Maciço da Tijuca, no Rio de Janeiro e matou 4 pessoas. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas do acidente foram o piloto da aeronave, e três mulheres, passageiras. Todos foram carbonizados pela explosão.
Devido a movimentação das polícias Militar, Civil, da Guarda Municipal e do Corpo de Bombeiros, o ICMBio, que administra o Parque Nacional da Tijuca, fechou a Trilha da Vista Chinesa. De acordo com o Centro de Operações e Resiliência do Rio de Janeiro (COR_Rio), uma faixa foi ocupada, na altura do número 2.120, na Estrada da Vista Chinesa e o local está parcialmente bloqueado.
O acidente aconteceu no fim da manhã. As equipes foram acionadas às 11h11 para atender a uma ocorrência de queda de aeronave na região. Os oficiais disseram que a aeronave caiu em um ponto de difícil acesso na região de mata e foi localizada pela equipe do Grupamento de Operações Aéreas.
Houve fogo na região do acidente e militares especializados em combate a incêndios florestais foram mobilizados. A operação teve a participação de 44 militares, 11 viaturas e 4 unidades operacionais do Corpo de Bombeiros.
Ao todo, atuam no local, agentes do 1º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente do Alto da Boa Vista, o Grupamento Operacional do Comando-Geral do Centro; o Grupamento de Operações Aéreas; e o 11º Grupamento de Bombeiro Militar de Vila Isabel.
Segundo os agentes, a ocorrência está em andamento e permanece completamente isolado para preservar a área e aguardar a relaização da perícia.
Em uma atualização do Corpo de Bombeiros, por volta das 17h, foi informado que a perícia da Polícia Civil compareceu ao local e que as vítimas foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal (IML).
Por volta das 19h, o trecho da Estrada Dona Castorina foi liberado. As trilhas no entorno do Pagode Chinês também foram liberadas.