Foto: Cadu Barbosa / iG Céu nublado marca a mudança no tempo no Rio, que terá fim de semana com temperaturas mais baixas e chance de chuva

O Rio de Janeiro começa mais uma semana chuvosa a partir desta segunda-feira (10), com tempo fechado e vários focos de instabilidade pela cidade, com ventos moderados que podem chegar quase aos 52 km/h.

Segundo o sistemanesta segunda o transporte de umidade do oceano em direção ao continente influenciará nodo Rio. Aé de céu nublado a encoberto comfraca a moderada isolada ao longo do período.

Risco de incêndios



Osestarão predominantemente moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) e as temperaturas estarão em queda, com mínima prevista de 16°C e máxima de 26°C.

Segundo alerta emitido pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ), alguns municípios do estado apontam para um risco muito alto de incêndios, devido a baixa umidade relativa do ar.

Alerta de Ressaca



Segundo a corporação, os pontos mais afetados são as regiões Noroeste, Norte e Sul, e a região Serrana.

Já a Marinha do Brasil, emitiu um alerta de ressaca para a orla entre Paraty e São João da Barra.

A tendência, é que por lá as ondas possam chegar até os 2,5 metros de altura.





Tempo nos próximos dias

A tendência, é que ao longo da semana a chuva permaneça por todo o estado do Rio, seguindo nessa próxima terça-feira (11), onde o transporte de umidade do oceano em direção ao continente permanecerá influenciando o tempo.

A previsão é de céu nublado a encoberto com chuva fraca a moderada isolada ao longo do período. Os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h).

Já na quarta-feira (12/8), ainda por conta da disponibilidade de umidade, a previsão para a cidade é de predomínio de céu nublado e chuva fraca isolada na madrugada e início da manhã.

Os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h), sendo mais intensos no período da noite.

Na quinta-feira (13) e na sexta-feira (14), a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado na cidade do Rio, mas já sem previsão de chuva.

Caminhando para o fim de semana, os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h), com a previsão de temperaturas em elevação.

A umidade relativa do ar poderá apresentar valores em torno de 30% no período da tarde de sexta-feira.