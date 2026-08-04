Foto: Alex Rocha/PMPA Tempo encoberto deverá marcar a terça no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro vai contrariar o seu inverno mais uma vez, com as temperaturas elevadas pela cidade nesta terça-feira (4). Além do tempo quente, os ventos ao longo do dia devem ficar moderados alcançando mais de 50km/h.

De acordo com oo dia no Rio começa com uma névoa úmida pela manhã e predomínio de céu parcialmenteno restante do dia, mas sem previsão de chuva.

Os ventos estarão fracos a moderados (18,5km/h até 51,9km/h). E, apesar do tempo não ficar totalmente aberto, amínima prevista é de 15°C e máxima de 31°C.

Previsão para os próximos dias



A umidade relativa do ar deve apresentar valores em torno de 30% no período da tarde.

Tanto na quarta-feira (5), quanto na quinta-feira (6), um sistema de alta pressão vai influenciar o tempo pela cidade do Rio.

Nestes dias, o céu ficará parcialmente nublado e não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos e moderados (18,5km/h até 51,9km/h), com rajadas mais intensas na quinta. A umidade relativa do ar poderá apresentar valores entre 20% e 30% no período da tarde.

Perto do final de semana, na sexta-feira (7), áreas de instabilidade associadas à aproximação de uma frente fria, no final do dia, influenciarão no clima.

Aí sim, há previsão de céu parcialmente nublado a nublado com chuva fraca isolada no período da noite.

Os ventos estarão moderados (18,5km/h até 51,9km/h) a fortes (entre 52 a 76 km/h). A umidade relativa do ar poderá apresentar valores entre 20% e 30% no período da tarde.





Cidade retornou ao estágio 1



Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Ventania marcou a última semana no Rio





Depois de quase uma semana de atenção por conta da ventania que deixou diversas consequências pela cidade, O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) informou que o município do Rio de Janeiro retornou ao ESTÁGIO 1 às 19h00 da última segunda-feira (3), devido ao encerramento das ocorrências da última quarta-feira (29)

No momento, não há previsão de ventos fortes a muito fortes como aquele para os próximos dias e o Radar Meteorológico do Sumaré não detecta núcleos de chuva forte sobre o município.

O Estágio 1 é o primeiro em uma escala de cinco e significa que não há previsão de ocorrências de grande impacto. Mas nesse estágio, ainda podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não devem interferir de forma significativa na rotina dos cariocas.