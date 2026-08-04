Roberto Dziura Jr./AEN Registro de boletim de ocorrência online

Em todos os estados do Brasil é possível registrar um boletim de ocorrência pela internet e acompanhar o andamento da solicitação. No entanto, nem todos os crimes podem ser comunicados de forma virtual.

Ocorrências que podem ser registradas online:

Roubo, furto ou perda;

Injúria, calúnia ou difamação;

Fraude e estelionato;

Violência doméstica;

Delegacia da Diversidade Online;

Desaparecimento e encontro de pessoas;

Acidente de trânsito sem vítimas;

DEPA Proteção Animal;

Outras ocorrências.

Ocorrências que, a depender do estado, não podem ser registradas online:

Estupro;

Homicídio;

Latrocínio (roubo seguido de morte);

Casos envolvendo arma de fogo, munições e explosivos.

Nessas situações, o cidadão deve comparecer a uma delegacia para formalizar o registro presencialmente.

Vale ressaltar que o boletim de ocorrência deve ser registrado no site oficial da Polícia Civil do estado onde o fato aconteceu, já que a investigação será conduzida pela unidade responsável pela ocorrência. Ou seja, se o crime ocorreu em São Paulo, o registro deve ser feito na Delegacia Eletrônica paulista, e não no portal de outro estado.

O registro de boletins de ocorrência pela internet não pode ser feito por menores de 18 anos. Nesses casos, a comunicação deve ser realizada diretamente em uma unidade da Polícia Civil, conforme as regras de cada estado.

Passo a passo

Para registrar uma ocorrência, o primeiro passo é acessar o site oficial da Polícia Civil do estado onde o fato ocorreu e realizar um cadastro com seus dados. Em alguns estados, também é possível entrar utilizando a conta Gov.br.

Depois, basta clicar na opção “Comunicar uma ocorrência” e selecionar o tipo de registro desejado.

Na etapa seguinte, o usuário deverá relatar detalhadamente o que aconteceu e preencher as informações solicitadas, como local, data e horário do fato, dados do comunicante, pessoas envolvidas e um resumo da ocorrência. Dependendo do tipo de crime, outras informações poderão ser solicitadas.

Após o envio, é possível acompanhar o andamento da solicitação, desde o recebimento da comunicação até a emissão do boletim eletrônico.

Caso seja necessário, dependendo do estado, o cidadão também pode complementar um boletim de ocorrência já aprovado com novas informações.

A comunicação falsa de crime ou contravenção é crime e está prevista no artigo 340 do Código Penal.

Delegacias virtuais por estado

Acre: Delegacia Virtual;

Alagoas: Delegacia Virtual;

Amapá: Delegacia Virtual;

Amazonas: Delegacia Virtual;

Bahia: Delegacia Virtual;

Ceará: Delegacia Eletrônica;

Distrito Federal: Delegacia Eletrônica;

Espírito Santo: Delegacia Online

Goiás: Sistema de Registro de Atendimento Integrado Virtual do Estado de Goiás;

Maranhão: Delegacia Online;

Mato Grosso: Delegacia Virtual;

Mato Grosso do Sul: Delegacia Online;

Minas Gerais: Delegacia Virtual;

Pará: Delegacia Virtual;

Paraíba: Delegacia Online;

Paraná: Polícia Civil do Paraná;

Pernambuco: Delegacia pela Internet;

Piauí: Delegacia Virtual;

Rio de Janeiro: Delegacia Online;

Rio Grande do Norte: Delegacia Virtual;

Rio Grande do Sul: Delegacia Online;

Rondônia: Delegacia Virtual;

Roraima: Delegacia Virtual;

Santa Catarina: Delegacia Virtual;

São Paulo: Delegacia Eletrônica;

Sergipe: Delegacia Virtual;

Tocantins: Delegacia Virtual;