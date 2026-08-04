Reprodução/redes sociais Célio Pereira da Silva

O radialista Célio Pereira da Silva, de 66 anos, foi morto após o ex-marido da atual companheira dele invadir o imóvel onde o casal vivia, na zona rural de Cromínia, no estado de Goiás. O ataque ocorreu na manhã de domingo (02). A mulher também ficou ferida e foi levada a um hospital.

O suspeito fugiu depois do crime e ainda não havia sido localizado até a última atualização divulgada pelas autoridades. A Polícia Civil de Goiás abriu uma investigação e determinou a realização de perícias na propriedade.

Segundo uma versão atualizada da Polícia Militar, o homem teria ido ao endereço para atacar a ex-mulher e o atual companheiro dela. A corporação informou que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento.

Célio foi surpreendido durante a invasão. A companheira estava em outro cômodo e também foi atacada ao encontrar o ex-marido dentro da residência. Equipes de socorro foram chamadas, mas o radialista morreu no local.

A mulher recebeu os primeiros atendimentos ainda na propriedade e foi encaminhada a uma unidade de saúde. O estado de saúde dela não havia sido divulgado até a publicação desta reportagem.

Polícia corrigiu primeira versão do crime

Os relatos divulgados inicialmente apontavam que Célio havia sido atingido ao tentar impedir que a companheira fosse agredida. Mais tarde, a Polícia Militar corrigiu a informação e afirmou que os dois já seriam alvos do ataque.

A investigação deverá apurar as circunstâncias da invasão, a motivação e a responsabilidade do suspeito. Segundo a Polícia Militar, o caso envolve o homicídio do radialista e a tentativa de feminicídio contra a mulher.

Célio trabalhava como locutor em Pontalina, município do estado de Goiás próximo ao local do crime. A Prefeitura e a Câmara Municipal divulgaram mensagens de pesar e prestaram solidariedade aos familiares e amigos do radialista.