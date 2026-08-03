Explosivo interrompe festa infantil em Cordovil, Zona norte do Rio
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Explosivo interrompe festa infantil em Cordovil, Zona norte do Rio

Uma bomba que teria sido levada por um drone explodiu em meio a uma festa de rua infantil em Cordovil, na Zona Norte do Rio. 

Em vídeos que circulam nas redes sociais, os moradores da região afirmam que montaram uma “festa de rua” para as crianças com brinquedos infláveis e, durante o evento, um drone se aproximou e soltou um explosivo que teria deixado ao menos duas crianças feridas atingidas pelos estilhaços.

Segundo a Polícia Militar, agentes da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) da Chatuba atenderam ao chamado da ocorrência imediatamente. Em nota ao iG, a Polícia Civíl informou que a 38ª DP (Brás de Pina) investiga o caso e diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias dos fatos.


Rio conta com polícia especializada em ataques de drone

Com o crescimento do uso de drones em situação de guerra, a Polícia Civil do  Rio de Janeiro criou, em maio de 2026, uma estrutura específica para atuar e investigar casos com a utilização de drones: a Coordenadoria de Operações com Aeronaves Não Tripuladas (COANT). 

Nos últimos anos, há diversos registros de facções criminosas utilizando esse tipo de equipamento de dentro das comunidades, inclusive, para monitorar movimentações policiais em operações e em casos mais graves, como esse que aconteceu em Cordovil, os criminosos adaptam o drone para transportar e lançar explosivos.


Segundo a Polícia Civil, a COANT ainda auxilia a sua equipe a realizar levantamentos de inteligência, buscas por criminosos, acompanhamento de operações em tempo real e coleta de provas visuais.

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