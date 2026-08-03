Uma bomba que teria sido levada por um drone explodiu em meio a uma festa de rua infantil em Cordovil, na Zona Norte do Rio.
Rio conta com polícia especializada em ataques de drone
Com o crescimento do uso de drones em situação de guerra, a Polícia Civil do Rio de Janeiro criou, em maio de 2026, uma estrutura específica para atuar e investigar casos com a utilização de drones: a Coordenadoria de Operações com Aeronaves Não Tripuladas (COANT).
Nos últimos anos, há diversos registros de facções criminosas utilizando esse tipo de equipamento de dentro das comunidades, inclusive, para monitorar movimentações policiais em operações e em casos mais graves, como esse que aconteceu em Cordovil, os criminosos adaptam o drone para transportar e lançar explosivos.
Segundo a Polícia Civil, a COANT ainda auxilia a sua equipe a realizar levantamentos de inteligência, buscas por criminosos, acompanhamento de operações em tempo real e coleta de provas visuais.