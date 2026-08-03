Reprodução Explosivo interrompe festa infantil em Cordovil, Zona norte do Rio

Uma bomba que teria sido levada por um drone explodiu em meio a uma festa de rua infantil em Cordovil, na Zona Norte do Rio.

Traficantes do cv lançaram uma granada na festa das crianças, usando drone, na comunidade Dourados em CORDOVIL. pic.twitter.com/v36dc8B0Hz — Plantão Baixada RJ (@plantaobaixadaa) August 1, 2026

Em vídeos que circulam nas redes sociais, os moradores da região afirmam que montaram uma “festa de rua” para ascom brinquedos infláveis e, durante o evento, umse aproximou e soltou umque teria deixado ao menos duas crianças feridas atingidas pelos estilhaços.

Um drone lançou 2 artefatos explosivos nas ruas Pedro Rufino e João Henrique, na comunidade do Dourado, em Cordovil. Relatos de moradores, no momento da explosão havia pessoas montando brinquedos para as crianças. 2 crianças teriam sido atingidas por estilhaços e ficaram feridas pic.twitter.com/gbPJtYQuyo— Penha News RJ 2.0 (@PenhaNewsRJ) August 1, 2026

Segundo a, agentes da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) da Chatuba atenderam ao chamado da ocorrência imediatamente. Em nota ao, ainformou que a 38ª DP (Brás de Pina) investiga o caso e diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias dos fatos.





Rio conta com polícia especializada em ataques de drone

Com o crescimento do uso de drones em situação de guerra, a Polícia Civil do Rio de Janeiro criou, em maio de 2026, uma estrutura específica para atuar e investigar casos com a utilização de drones: a Coordenadoria de Operações com Aeronaves Não Tripuladas (COANT).

Nos últimos anos, há diversos registros de facções criminosas utilizando esse tipo de equipamento de dentro das comunidades, inclusive, para monitorar movimentações policiais em operações e em casos mais graves, como esse que aconteceu em Cordovil, os criminosos adaptam o drone para transportar e lançar explosivos.





Segundo a Polícia Civil, a COANT ainda auxilia a sua equipe a realizar levantamentos de inteligência, buscas por criminosos, acompanhamento de operações em tempo real e coleta de provas visuais.