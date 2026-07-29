Reprodução Perseguição na Avenida Brasil

Cinco pessoas foram mortas, incluindo um Policial Militar, durante uma perseguição seguida de confronto na Avenida Brasil, na altura de Ramos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta quarta-feira (29).

Motorista registrou exato momento da perseguição e tiroteio na AV. BRASIL.

A interceptação ocorreu na altura da maré (Parque união). pic.twitter.com/eaRapm3xL4 — Baruk FuLLTime BRASIL 🇧🇷 (@rafaelmapu12) July 29, 2026

Segundo a Polícia Militar ao, equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) receberam informações de quesuspeitos saíram da Vila Kennedy e estavam em direção ao Complexo da Penha. Durante a tentativa de abordagem, os ocupantes desobedeceram à ordem de parada e logo atiraram contra os policiais começando a fuga.

Ainda de acordo com aem nota enviada ao, os criminosos que também vinham logo atrás abriram fogo contra a equipe, atingindo dois policiais duranta apela Avenida Brasil, no sentido Centro.

6 Narcoterroristas mortos na Avenida Brasil, Rio de Janeiro, após balearem 2 policiais. pic.twitter.com/hAVjrq6lqq — Tumulto BR (@TumultoBR) July 29, 2026

As equipes do Batalhão de Choque (BPChq) foram chamadas para dar apoio e montaram um cerco tático na altura de Ramos. Os suspeitos perderam o controle do carro na tentativa de fuga e, em seguida, houve uma intensa troca de tiros.

Quatro criminosos morreram já no local e outros dois ficaram feridos e foram socorridos, sendo encaminhados um ao Hospital Federal de Bonsucesso e outro ao Hospital Municipal Salgado Filho.

Os dois policiais baleados foram encaminhados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. Um deles, identificado como cabo R. Rocha, não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro passou por cirurgia e permanece internado.





Ação terminou com diversas apreensões



Divulgação / PMERJ PMs apreenderam 6 fuzis, 3 pistolas e 1 granada durante a ação





Na ação, os policiais apreenderam seis fuzis, três pistolas, uma granada e coletes à prova de balas que, segundo a corporação, estavam sendo utilizados pelos criminosos durante a troca de tiros.

Por conta da ocorrência, faixas da Avenida Brasil e a calha exclusiva do BRT chegaram a ser interditadas, mas o trânsito foi normalizado ainda durante a madrugada.