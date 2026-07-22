Reprodução Passageiros desceram e seguiram pela linha do trem após incêndio

Um incêndio acabou acarretando na paralisação temporária de parte da circulação de trens em alguns bairros do Rio de Janeiro, e os passageiros que estavam em uma das composições do ramal Santa Cruz tiveram que desembarcar e caminhar pelos trilhos entre as estações de Bento Ribeiro e Marechal Hermes, na zona norte da cidade.

Nas imagens feitas pelos passageiros, é possível ver uma grande quantidade de fumaça, o que levou ao acionamento do Corpo de Bombeiros, com um chamado como se um dosestivesse

Mas, segundo a concessionária, responsável pela operação do sistema desde o final de maio deste ano, com a saída da SuperVia, o incêndio aconteceu na verdade em uma vegetação externa, mas pela proximidade acabou causando um problema no sistema de alimentação elétrica na região da estação de Bento Ribeiro.

Os bombeiros que haviam sido acionados, chegaram e controlaram a situação.

Reprodução Linha do trem tomada pelos passageiros

Ainda segundo a empresa, por questões de segurança, o fornecimento de energia foi temporariamente interrompido em parte dos trechos entre as estações de Piedade e Deodoro, para que as equipes operacionais e de manutenção pudessem atender às ocorrências, enquanto outros funcionários orientavam os passageiros nas estações prejudicadas.

Situação já foi normalizada

Durante esse tempo, para tentar reduzir os impactos, os trens paradores que tinham Deodoro como destino final passaram a circular pela linha 3 entre Madureira e Deodoro, com paradas nas estações Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro e Marechal Hermes.

Com o controle da situação feito pelo Corpo de Bombeiros e os reparos da equipe operacional da TrensRJ nos trechos afetados, o sistema já foi restabelecido, e a circulação das linhas já ocorre normalmente.

