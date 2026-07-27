Agentes verificaram que alimentos estavam sendo transportados no mesmo conjunto de carga que um produto considerado perigoso
Divulgação PRF
Agentes verificaram que alimentos estavam sendo transportados no mesmo conjunto de carga que um produto considerado perigoso

Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou o transporte irregular de alimentos junto com um produto classificado como perigoso na Rodovia Fernão Dias (BR-381), em Mairiporã, na Grande São Paulo. A abordagem ocorreu na noite de sexta-feira (24), no km 65 da rodovia.

O veículo, formado por um cavalo-trator e dois semirreboques, seguia para Natal (RN). Durante a inspeção, os agentes verificaram que alimentos estavam sendo transportados no mesmo conjunto de carga que um produto considerado perigoso, situação proibida pelas normas que regulamentam o transporte rodoviário.

Carga ficará sob análise da Vigilância Sanitária

Após a constatação da irregularidade, os dois semirreboques foram encaminhados para um pátio de apreensão em Atibaia (SP). A carga permanecerá no local até que a Vigilância Sanitária de Mairiporã avalie as condições dos alimentos e determine quais medidas deverão ser adotadas.

Segundo a PRF, a análise é necessária para verificar se houve risco de contaminação dos produtos destinados ao consumo humano.

Entenda os riscos desse tipo de transporte

O transporte de produtos perigosos segue regras rígidas no Brasil justamente para evitar acidentes e proteger a saúde da população. Quando essas substâncias são levadas junto de alimentos, existe o risco de contaminação em caso de vazamentos, derramamentos ou até mesmo pela proximidade entre as cargas.

Além dos possíveis impactos à saúde pública, esse tipo de irregularidade também representa risco ao meio ambiente e pode agravar as consequências de acidentes nas rodovias.

A legislação brasileira estabelece que produtos perigosos devem ser transportados de forma segura, com identificação adequada, documentação específica e respeitando critérios de segregação de cargas incompatíveis.

PRF reforça importância das normas

A Polícia Rodoviária Federal destacou que a fiscalização do transporte de produtos perigosos faz parte das ações permanentes da corporação para reduzir riscos nas rodovias federais.

De acordo com a PRF, o cumprimento das normas de segurança é essencial para proteger motoristas, consumidores, o meio ambiente e toda a cadeia logística, além de contribuir para a prevenção de acidentes envolvendo cargas perigosas.

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