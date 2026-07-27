Divulgação PRF Agentes verificaram que alimentos estavam sendo transportados no mesmo conjunto de carga que um produto considerado perigoso

Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou o transporte irregular de alimentos junto com um produto classificado como perigoso na Rodovia Fernão Dias (BR-381), em Mairiporã, na Grande São Paulo. A abordagem ocorreu na noite de sexta-feira (24), no km 65 da rodovia.

O veículo, formado por um cavalo-trator e dois semirreboques, seguia para Natal (RN). Durante a inspeção, os agentes verificaram que alimentos estavam sendo transportados no mesmo conjunto de carga que um produto considerado perigoso, situação proibida pelas normas que regulamentam o transporte rodoviário.

Carga ficará sob análise da Vigilância Sanitária

Após a constatação da irregularidade, os dois semirreboques foram encaminhados para um pátio de apreensão em Atibaia (SP). A carga permanecerá no local até que a Vigilância Sanitária de Mairiporã avalie as condições dos alimentos e determine quais medidas deverão ser adotadas.

Segundo a PRF, a análise é necessária para verificar se houve risco de contaminação dos produtos destinados ao consumo humano.

Entenda os riscos desse tipo de transporte

O transporte de produtos perigosos segue regras rígidas no Brasil justamente para evitar acidentes e proteger a saúde da população. Quando essas substâncias são levadas junto de alimentos, existe o risco de contaminação em caso de vazamentos, derramamentos ou até mesmo pela proximidade entre as cargas.

Além dos possíveis impactos à saúde pública, esse tipo de irregularidade também representa risco ao meio ambiente e pode agravar as consequências de acidentes nas rodovias.

A legislação brasileira estabelece que produtos perigosos devem ser transportados de forma segura, com identificação adequada, documentação específica e respeitando critérios de segregação de cargas incompatíveis.

PRF reforça importância das normas

A Polícia Rodoviária Federal destacou que a fiscalização do transporte de produtos perigosos faz parte das ações permanentes da corporação para reduzir riscos nas rodovias federais.

De acordo com a PRF, o cumprimento das normas de segurança é essencial para proteger motoristas, consumidores, o meio ambiente e toda a cadeia logística, além de contribuir para a prevenção de acidentes envolvendo cargas perigosas.