Reprodução Eduardo Paes - Douglas Ruas - Anthony Garotinho

A primeira pesquisa sobre a corrida pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, após a oficialização das candidaturas durante as convenções partidárias, saiu nesta segunda-feira (27), publicada pela Genial/Quaest. O ex-prefeito Eduardo Paes (PSD), aparece na liderança em todos os cenários testados.

Segundo o levantamento,nono cenário que reúne os principais candidatos.aparecem

Na sequência aparecem William Siri (PSOL), André Marinho (Novo), Coronel Busnello (Missão), Cyro Garcia (PSTU), Juliete Pantoja (UP) e Wilson Witzel (DC), todos com 1%, enquanto Luan Monteiro (PCO) não pontuou.

Os indecisos somam 19%, enquanto 16% afirmaram que pretendem votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas.

Em um segundo cenário, sem Anthony Garotinho, Eduardo Paes amplia a vantagem e chega a 42% das intenções de voto. Douglas Ruas aparece em segundo, com 11%.

Segundo turno



Já na terceira simulação, sem Garotinho e Witzel, os números permanecem praticamente os mesmos: Paes registra 42% e Douglas Ruas, 11%.

A pesquisa também simulou possíveis disputas de segundo turno. Contra Anthony Garotinho, Eduardo Paes aparece com 48% das intenções de voto, enquanto o adversário tem 18%.

Rejeição



Em um eventual confronto direto com Douglas Ruas, a vantagem é ainda maior. O ex-prefeito registra 52%, contra 16% do deputado estadual.

O levantamento também mediu o índice de rejeição dos pré-candidatos. Anthony Garotinho lidera neste quesito, com 62%, seguido por Wilson Witzel, com 52%. Eduardo Paes aparece com 40%.

Corrida ao Senado



Reprodução / Câmara dos Deputados Corrida ao Senado

Douglas Ruas e William Siri têm 17% de rejeição. André Marinho registra 14%, Coronel Busnello 11%, Juliete Pantoja 10% e Luan Monteiro, 8%.





A pesquisa também mediu as intenções de voto para as duas vagas que estarão em disputa para o Senado pelo Rio de Janeiro.

Benedita da Silva (PT) lidera os dois cenários testados pelo instituto, seguida por Marcelo Crivella (Republicanos).

No primeiro cenário, Benedita aparece com 11% das intenções de voto, enquanto Crivella registra 8%.

Carlos Portinho (PL) e Márcio Canella (União Brasil) têm 4% cada. Alessandro Molon (PSB), Mônica Benício (PSOL), Pedro Paulo (PSD) e Waguinho (Republicanos) somam 3%.

Marcos Dias (Podemos) e Sávio Neves (PSDB) aparecem com 1%, enquanto Helio Secco (Missão) não pontuou.

Já no segundo cenário, Benedita sobe para 12%, seguida por Crivella, com 9%. Carlos Portinho, Mônica Benício, Pedro Paulo e Waguinho aparecem com 4% cada. Marcos Dias e Sávio Neves registram 1%, enquanto Helio Secco novamente não pontua.





Metodologia



Segundo a Genial/Quaest, a pesquisa divulgada ouviu 1.200 eleitores entre os dias 21 e 25 de julho, por meio de entrevistas presenciais.

A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-02671/2026.