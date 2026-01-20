Cadu Barbosa / Portal iG Fiéis acompanham a procissão de São Sebastião pelas ruas do Rio, mesmo sob chuva fraca, em demonstração de fé e devoção

As comemorações em homenagem a São Sebastião, padroeiro da cidade, mobilizaram centenas de fiéis nesta terça-feira (20), no Rio de Janeiro. O Portal iG acompanhou toda a programação religiosa, que começou ainda pela manhã e se estendeu até o início da noite, mesmo com os reflexos das fortes chuvas que atingiram a capital durante a madrugada e parte do dia.

A programação teve início às 10h (horário de Brasília), com a missa celebrada na Basílica Santuário de São Sebastião, na Tijuca. esteve presente na celebração, que reuniu devotos logo nas primeiras horas do dia, apesar do tempo instável.

Às 16h (horário de Brasília), teve início a tradicional procissão arquidiocesana, que saiu da basílica, na Tijuca, em direção à Catedral Metropolitana de São Sebastião, no Centro. O trajeto, de aproximadamente 5 km, foi acompanhado de perto pelo Portal iG.

Centenas de fiéis percorreram cerca de 5 km da Tijuca ao Centro nesta terça (20). O Portal iG acompanhou a caminhada, marcada por orações, cânticos e devoção, mesmo com chuva fraca. pic.twitter.com/brVdI5ftnp — iG (@iG) January 20, 2026





Caminhada de fé pelas ruas da cidade



Mesmo com chuva fraca em alguns pontos do percurso, centenas de fiéis seguiram a caminhada colocando em prática sua devoção. Ao longo do trajeto, foram realizadas diversas orações da fé católica, além de cânticos religiosos que ecoaram pelas ruas.

Um dos momentos marcantes aconteceu quando a procissão passou em frente ao Hospital da Polícia Militar e posteriormente ao Instituto Nacional de Câncer (INCA), ambos localizados no Centro do Rio. Em cada um desses pontos, a caminhada foi interrompida por alguns minutos para orações em favor dos enfermos, com pedidos de intercessão de São Sebastião.

Cadu Barbosa / Portal iG Procissão de São Sebastião faz pausa em frente ao Hospital da Polícia Militar e ao INCA para orações pelos enfermos.

Durante a passagem do cortejo, o trânsito sofreu desvios pontuais, organizados para garantir a segurança dos participantes. Pessoas que acompanhavam das calçadas, janelas, prédios e casas pararam para observar a procissão, registrar imagens e interagir com os fiéis.





Chegada à catedral e encerramento das celebrações

A procissão chegou à Catedral Metropolitana de São Sebastião por volta das 18h (horário de Brasília). No local, os fiéis acompanharam uma apresentação especial que contou a história de São Sebastião, seguida da missa de encerramento, que marcou o fim das comemorações do dia do santo padroeiro da cidade.

Cadu Barbosa / Portal iG Fiéis chegam à Catedral Metropolitana de São Sebastião, no Centro, ponto final da procissão do padroeiro da cidade.

Durante toda a programação, diversos órgãos do poder público atuaram em esquema especial. Além da Guarda Municipal, trabalharam de prontidão a Polícia Militar, a Comlurb, o Samu e a Cedae, que recepcionou os fiéis na catedral com distribuição de água.