GCM Cruzeiro/Divulgação SP: homem é preso ao tentar beijar menina de 11 anos

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante por tentar beijar à força uma menina de 11 anos nesta segunda-feira (19), em Cruzeiro (SP). O caso foi registrado como estupro de vulnerável, e aconteceu na região central do município.

A ocorrência contou com apoio da polícia e da Guarda Municipal. De acordo com o boletim (BO), a polícia foi acionada para um possível caso de estupro. No local, os agentes encontraram um homem mobilizando outro.

Durante o interrogatório, um dos homens afirmou que havia ido pegar um documento em um local próximo quando viu uma menina sendo assediada. Segundo o relato do BO, a menina estava encostada no muro, enquanto o suspeito a puxava e tentava beijá-la. O homem então decidiu intervir, mas foi agredido.

'''Ao parar na esquina, viu uma menina encostada no muro e um rapaz puxando ela, tentando beijá-la. Parou o carro e perguntou para ela: 'Você conhece ele?'. Sendo informado que não. Viu que ele estava embriagado e tentando agarrá-la. Decidiu então falar com ele, momento em que começou a ser agredido"', diz o documento policial, ao qual a reportagem do Portal iG teve acesso.

O homem não conhecia o autor e a vítima. Ele acionou um amigo da polícia, que chamou a Guarda Municipal para a ocorrência.

Em nota para o Portal iG, a GCM disse que foi acionada, localizou o suspeito e o encaminhou para as autoridades.

O autor foi preso em flagrante e a prisão foi convertida em prisão preventiva. O suspeito já tinha passagem pela polícia por outros crimes.

Segundo o governo de São Paulo, de janeiro a novembro de 2025, foram registrados 13.355 casos de estupro no estado. O número apresenta uma queda em relação ao ano anterior, que no mesmo período registrou 13.483 casos.

O Estado também conta com ações de acolhimento e rede de proteção às vítimas de violência contra a mulher, como o programa Cabine Lilás.