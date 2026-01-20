Cadu Barbosa / Portal iG Chuva atinge a cidade do Rio de Janeiro nesta terça-feira (20) e mantém a capital em alerta para risco de temporais, ventos fortes e ressaca no litoral.

A cidade do Rio de Janeiro segue em nível alto de severidade meteorológica nesta terça-feira (20), segundo o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio). A instabilidade é provocada pela atuação de uma frente fria associada à formação de um canal de umidade, que mantém chuvas persistentes, ventos intensos e ressaca no litoral.

Chuva registrada e transtornos na cidade

De acordo com o Sistema Alerta Rio, a previsão indicamoderadas durante todo o dia, podendo ocorrer episódios de maior intensidade. Os ventos seguem moderados a fortes, e as temperaturas permanecem em declínio, com máxima prevista de 26°C.

Desde a noite de segunda-feira (19) e ao longo desta terça, o COR-Rio registra chuva em diversos pontos da cidade. Núcleos mais intensos atingiram principalmente a Zona Norte e áreas do entorno do Maciço da Tijuca, onde foram observados os maiores acumulados.

Entre o início da manhã e o período da tarde, estações do Alerta Rio apontaram chuva moderada em bairros como Rocinha, Alto da Boa Vista, Tijuca, Santa Teresa, Bangu e Jardim Botânico. Com o solo encharcado, há risco elevado de alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores.

Ressaca mantém mar agitado

O COR reforça o alerta para pistas escorregadias e orienta motoristas a reduzir a velocidade, manter os faróis acesos, evitar áreas alagadas e não forçar a travessia de vias interditadas.

A Marinha do Brasil mantém ativo o Aviso de Ressaca para a orla da cidade do Rio de Janeiro até 21h desta terça-feira (20). As ondas seguem com até 2,5 m de altura, elevando o risco para banhistas, pescadores e ciclistas que utilizam a ciclovia à beira-mar.

Prefeitura e Estado seguem monitoramento em alerta máximo



O COR-Rio orienta evitar o banho de mar e a prática de esportes aquáticos, não permanecer em mirantes ou áreas próximas ao mar e seguir rigorosamente as recomendações do Corpo de Bombeiros.

Em mensagem divulgada nas redes sociais, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), afirmou que a cidade já registrou chuva forte em alguns pontos e que há risco de novos episódios intensos nas próximas horas. Segundo ele, as equipes da Prefeitura seguem mobilizadas e em atenção permanente, com possibilidade de ajustes nos estágios operacionais da cidade.

O Governo do Estado do Rio de Janeiro também segue em alerta máximo, com atuação integrada entre Defesa Civil, secretarias estaduais e órgãos de monitoramento. Segundo o governo estadual, mais de 200 sirenes foram acionadas em municípios fluminenses, incluindo 155 na cidade do Rio de Janeiro, como medida preventiva.

Na Baixada Fluminense, Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, permanece como o município com maior volume de chuva registrado, com 213,6 mm em 24h no bairro Pantanal. Outras cidades do estado também seguem com acumulados elevados, como Nova Iguaçu, Belford Roxo, Queimados e Itaguaí, além de Angra dos Reis e Mangaratiba, no litoral fluminense.

O governador Cláudio Castro (PL) afirmou que o estado mantém uma força-tarefa em funcionamento contínuo para monitorar riscos hidrológicos e dar suporte aos municípios afetados. O Corpo de Bombeiros permanece em prontidão e já foi acionado para ocorrências relacionadas a alagamentos, inundações e quedas de árvores, sem registro de vítimas graves até o momento.