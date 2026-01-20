Cadu Barbosa / Portal iG Mesmo com os alertas para fortes chuvas, o Santuário Basílica de São Sebastião ficou lotado de fiéis na missa dedicada ao padroeiro do Rio de Janeiro

Nem mesmo as fortes chuvas que atingem o Rio de Janeiro impediram a tradicional missa em homenagem a São Sebastião, padroeiro da cidade, celebrada nesta terça-feira (20) no Santuário Basílica de São Sebastião, conhecido como Igreja dos Capuchinhos, na Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O Portal iG acompanhou a celebração, que reuniu centenas de fiéis e autoridades municipais.

Cadu Barbosa / Portal iG O prefeito Eduardo Paes (PSD), o vice-prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) e o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha (PSD), participam da celebração fazendo leituras no altar durante a missa

A missa foi celebrada pelo, arcebispo metropolitano do Rio de Janeiro, e contou com a presença do prefeito Eduardo Paes (PSD), do vice-prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) e do secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha (PSD). As autoridades participaram ativamente da liturgia, realizando leituras no altar durante a celebração.

Cadu Barbosa / Portal iG Fiéis chegam ao Santuário Basílica de São Sebastião, na Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro, mesmo sob chuva intensa, para a missa em homenagem ao padroeiro da cidade

Desde a segunda-feira (19), órgãos públicos municipais e estaduais vêm alertando a população sobre os riscos provocados pelas fortes chuvas, causadas pela passagem de uma frente fria que atravessa o estado do Rio de Janeiro. A cidade registrou chuva intensa durante toda a madrugada e ao longo da manhã desta terça, mas, mesmo assim, a igreja ficou lotada de fiéis, que mantiveram a tradição em homenagem ao padroeiro.









Celebrações seguem ao longo do dia

A programação religiosa segue ao longo do dia no Santuário. Estão previstas outras missas no período da tarde e, às 16h (horário de Brasília), acontece a tradicional procissão, que sairá da Igreja dos Capuchinhos em direção à Catedral Metropolitana de São Sebastião, no Centro do Rio.

A procissão em homenagem a São Sebastião é reconhecida como patrimônio cultural imaterial da cidade do Rio de Janeiro e reúne, todos os anos, milhares de devotos em um dos eventos religiosos mais importantes do calendário carioca.