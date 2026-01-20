Nem mesmo as fortes chuvas que atingem o Rio de Janeiro impediram a tradicional missa em homenagem a São Sebastião, padroeiro da cidade, celebrada nesta terça-feira (20) no Santuário Basílica de São Sebastião, conhecido como Igreja dos Capuchinhos, na Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O Portal iG acompanhou a celebração, que reuniu centenas de fiéis e autoridades municipais.A missa foi celebrada pelo Cardeal Dom Orani João Tempesta, arcebispo metropolitano do Rio de Janeiro, e contou com a presença do prefeito Eduardo Paes (PSD), do vice-prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) e do secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha (PSD). As autoridades participaram ativamente da liturgia, realizando leituras no altar durante a celebração.Desde a segunda-feira (19), órgãos públicos municipais e estaduais vêm alertando a população sobre os riscos provocados pelas fortes chuvas, causadas pela passagem de uma frente fria que atravessa o estado do Rio de Janeiro. A cidade registrou chuva intensa durante toda a madrugada e ao longo da manhã desta terça, mas, mesmo assim, a igreja ficou lotada de fiéis, que mantiveram a tradição em homenagem ao padroeiro.
Celebrações seguem ao longo do dia
A programação religiosa segue ao longo do dia no Santuário. Estão previstas outras missas no período da tarde e, às 16h (horário de Brasília), acontece a tradicional procissão, que sairá da Igreja dos Capuchinhos em direção à Catedral Metropolitana de São Sebastião, no Centro do Rio.
A procissão em homenagem a São Sebastião é reconhecida como patrimônio cultural imaterial da cidade do Rio de Janeiro e reúne, todos os anos, milhares de devotos em um dos eventos religiosos mais importantes do calendário carioca.