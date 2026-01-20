Gustavo Moreno / STF Sede do Supremo Tribunal Federal, em Brasília

Integrantes Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) protocolaram um recurso no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a devolução de documentos sigilosos relacionadas a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Dessa forma, eles tentam recuperar o acesso aos dados decorrentes das quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático de Vorcaro, para apurar possíveis irregularidades na concessão de empréstimos consignados a aposentados e pensionistas.



As informações haviam sido autorizadas pela comissão, mas acabaram retiradas de sua esfera de atuação por decisão do ministro Dias Toffoli, relator das investigações que envolvem o Banco Master no STF.



O recurso, que foi assinado na sexta-feira (16), questiona a decisão de Toffoli que determinou o envio dos dados à custódia da Presidência do Senado, até nova deliberação da Corte.



Os membros da CPMI alegam que a medida interrompeu parte relevante das investigações que são conduzidas pelos parlamentares.



O argumento apresentado no documento protocolado no STF é que a decisão já tem mais de um mês e, até o momento, não houve definição do STF sobre o destino final das provas.



Para eles, a retirada posterior de documentos legalmente produzidos e já encaminhados à comissão cria um “precedente inédito” e compromete o funcionamento do colegiado.



Além da devolução das provas à CPMI do INSS, o recurso também pede que o STF autorize o compartilhamento de informações colhidas pela Polícia Federal em investigações que envolvem o Banco Master e seus dirigentes.







O texto destaca ainda que os requerimentos de quebra de sigilo de Vorcaro foram aprovados pela comissão em 4 de dezembro.

Os parlamentares também solicitaram que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre o pedido.



No Supremo, o ministro André Mendonça é o relator das ações relacionadas às fraudes no INSS envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários, enquanto Toffoli conduz o processo que apura a fraude financeira envolvendo o Banco Master.





