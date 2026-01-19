Agência Brasil Sisu: começam as inscrições

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) abre nesta segunda-feira (19) as inscrições para mais de 274 mil vagas em cursos de graduação ofertados por instituições federais, estaduais e municipais de educação superior de todo o país.

A seleção é realizada com base nas notas dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cujo resultado foi divulgado na sexta-feira (16). Pela primeira vez, o Sisu vai considerar notas de edições anteriores do exame, e aceitar automaticamente a melhor nota válida do candidato entre os anos de 2023, 2024 e 2025.

A inscrição no Sisu é gratuita e segue até sexta-feira, dia 23 de janeiro, exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. É possível se inscrever em até duas opções de curso.

Saiba como se inscrever

Para participar do Sisu 2026, os candidatos devem se inscrever por meio do Portal, e realizar o cadastro. É necessário ter uma conta ativa no gov.br para iniciar o processo.

Após preencher os dados cadastrais, o candidato pode escolher até duas opções de curso, indicando uma como primeira e outra como segunda opção. Para se inscrever no Sisu 2026 é necessário que o candidato tenha terminado o ensino médio, participado de uma das edições válidas do Enem, e não tenha zerado a redação. As notas dos estudantes treineiros, ou seja, que ainda não terminaram o ensino médio, não são consideradas no processo seletivo.

As notas de corte passarão a ser divulgadas a partir do segundo dia de inscrições. Desta forma, o candidato poderá acompanhar diariamente sua posição na classificação e as atualizações das notas de corte até o encerramento das inscrições.

Para facilitar o acesso às informações sobre as vagas e ajudar os estudantes a se prepararem para as inscrições no programa, o Ministério da Educação (MEC) disponibiliza o site de consulta de vagas do Sisu, onde qualquer pessoa pode verificar, de forma antecipada, as ofertas disponíveis nesta edição.





No início do portal de consulta de vagas do Sisu, o estudante encontra diferentes formas de busca, como pesquisa aberta, lista de municípios, lista de instituições e lista completa de cursos ofertados.

Quando inicia o ano letivo

Assim como em 2025, esta edição do Sisu terá somente uma etapa de inscrição para as vagas ofertadas pelas instituições participantes. Dessa forma, os inscritos concorrerão, em um único processo seletivo, às vagas disponibilizadas para todo o ano letivo.

O resultado da única chamada regular será divulgado no dia 29 de janeiro de 2026. Todos os estudantes selecionados dentro das vagas disponíveis, tanto na chamada regular quanto na lista de espera, deverão realizar a matrícula no período indicado no edital da instituição.