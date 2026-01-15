Reprodução/Riotur Carnaval no Rio de Janeiro

O Carnaval de Rua 2026 já começa neste fim de semana e a Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Riotur, divulgou, nesta quinta-feira (15) o plano operacional, que seguirá até dia 22 de fevereiro. A edição deste ano prevê 460 desfiles de blocos e participa de mais de 6 milhões de pessoas, entre moradores e turistas, consolidando mais uma vez o Rio como a maior festa popular do país.

Diversidade de blocos

Serão 11 megablocos vão desfilar no Circuito Preta Gil, na Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro. A programação será extensa, com blocos distribuídos por todas as regiões da cidade, com blocos tradicionais, megablocos e cortejos de menor porte.

Segundo a Riotur, o planejamento busca garantir a organização, segurança e respeito à cidade, preservando o caráter cultural e democrático da festa.

Operação especial no trânsito

A CET-Rio implantará operações especiais no trânsito nos dias dos blocos credenciados. Em média, 320 operadores atuarão diariamente, com apoio de 30 viaturas, 45 motocicletas e 24 reboques. Também haverá interdição, proibição de estacionamento e sinalização específica nas vias, além da orientação para que a população priorize o deslocamento por transporte público.

Monitoramento em tempo real

Todos os pontos terão monitoramento em tempo real pelo Centro de Operações Rio, com cerca de 500 operadores de 50 órgãos diferentes acompanhando os desfiles por meio de aproximadamente 4 mil câmeras e do uso de drones. Para obter resposta rápida em casos de ocorrências, as imagens serão exibidas no maior videowall da América Latina.

Patrulhamento reforçado

A Guarda Municipal, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, montaram uma operação especial com cerca de 1.100 agentes atuando no ordenamento urbano, na fiscalização do comércio ambulante irregular, na apreensão de garrafas de vidro, patrulhamento dos blocos e apoio ao trânsito. Além do acompanhamento de blocos infantis e ações como a Ronda Maria da Penha.

Ações de prevenção à violência contra mulheres

RodrigoT. Ribeiro Bárbara Costa e Camila Bento, amigas de Bangu, celebram o pontapé inicial do carnaval com alegria, criatividade e muita disposição para a folia

A secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Cuidados do Rio contará com equipes especializadas atuando nos principais pontos de folia, incluindo postos fixos de atendimento, ações educativas nos blocos e a campanha Carnaval + Seguro para Mulheres, contendo orientação, acolhimento e encaminhamento para redes de proteção municipal.

Reforço nas redes de saúde e Postos Médicos

A Secretaria Municipal de Saúde vai instalar sete postos médicos no Centro, Copacabana, Ipanema, Flamengo, Jardim Botânico e Barra da Tijuca, onde possui maior concentração de público. A estrutura terá 36 leitos, ambulâncias avançadas e mais de 500 plantões de profissionais.

As equipes também realizarão ações de prevenção às ISTs, com distribuição de preservativos e PrEP e PEP (medicamento para a prevenção de HIV).

Limpeza nas ruas



A Comlurb mobilizou quase 14 mil trabalhadores em uma operação especial de limpeza que ocorreu antes e acontecerá durante e depois dos desfiles. Serão mais de 13 mil contêineres para descarte de resíduos, lavagem das vias, limpeza hidráulica com água de reuso e essência de eucalipto, além da varrição mecanizada.

A programação dos blocos estão disponíveis no aplicativo Blocos do Rio 2026 e no site oficial do Carnaval de Rua.