Rodrigo T. Ribeiro/Portal iG Fantasia, música e resistência cultural marcaram o carnaval não oficial no Centro do Rio, organizado por foliões, músicos e ambulantes

A chuva que caiu nas primeiras horas da manhã do domingo (4) não desanimou os foliões que ocuparam a Praça da Pira Olímpica, em frente ao CCBB (Centro Cultural do Banco do Brasil), atrás da histórica Igreja da Candelária, no fim da Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio de Janeiro. Dali, diversos blocos partiram em direção à Praça Mauá, onde se juntaram a outros cortejos, dando início ao que os participantes chamam de Carnaval não oficial do Rio.

A iniciativa, puxada por foliões, músicos e ambulantes, marca o começo de uma folia livre, sem incentivo da Prefeitura ou do Governo do Estado, mas sustentada pela vontade coletiva de ocupar as ruas e celebrar o carnaval de forma espontânea. A alegria, a diversidade de fantasias e o espírito de colaboração deram o tom do dia.

Entre os personagens que chamaram atenção estava Ana Maria do Carnaval, que preferiu não revelar quem está por trás da fantasia, mas deixou claro o espírito da festa. Para ela, o segredo para aguentar a maratona da folia é simples, “Protetor solar, muita água, alegria e amor”.

Rodrigo T. Ribeiro “Ana Maria do Carnaval” espalha alegria pelas ruas do Centro e lembra a receita básica da folia: protetor solar, muita água, amor e bom humor





Vindas de Bangu, as amigas Bárbara Costa, de 38 anos, e Camila Bento, de 36, reforçaram que o carnaval de rua é a cara do Rio de Janeiro. Fantasiada inspirada na música “Alô, Virgínia”, Camila destacou que criatividade e alegria não podem faltar. Bárbara foi direta sobre seus desejos para o dia, “Alegria, criatividade e beijo na boca”.

RodrigoT. Ribeiro Bárbara Costa e Camila Bento, amigas de Bangu, celebram o pontapé inicial do carnaval com alegria, criatividade e muita disposição para a folia





A organização dos blocos também reflete o espírito coletivo do carnaval não oficial. Magno Miller, um dos responsáveis pelo bloco Banheiro do Gugu, explicou que a proposta é circular pelas ruas, saindo da Pira Olímpica até a Praça Mauá, em uma rotatividade constante de músicos e blocos. Segundo ele, esse modelo fortalece não só a festa, mas também a economia informal. “É um carnaval feito por foliões, músicos e ambulantes. Sem essa tríade, ele não se sustenta”, afirmou.

Rodrigo T. Ribeiro Magno Miller, organizador do bloco Banheiro do Gugu, destaca o carnaval não oficial como um movimento coletivo de foliões, músicos e ambulantes





As fantasias criativas também foram protagonistas. Gabriel Tavares, de 37 anos, surgiu vestido de “Gandalf, o cinzento, do Senhor dos Anéis”, curtindo o bloco Banheiro do Gugu. Para ele, o carnaval já começou oficialmente para quem está na rua, e deve seguir mesmo após o calendário tradicional.

Rodrigo T. Ribeiro Fantasiado de “Gandalf, o cinzento do Senhor dos Anéis”, Gabriel Tavares curte o bloco Banheiro do Gugu e diz que o carnaval já começou de verdade





Já Tom Oliveira, paulista que vive no Rio desde a infância, levou para a folia uma fantasia que brinca com a rivalidade entre Rio e São Paulo. Ao lado dele, Iarlei Prado, de Duque de Caxias, chamou atenção ao se fantasiar de ChatGPT, inspirado no que considera ser um dos temas mais em evidência atualmente. A Baixada Fluminense também marcou presença, mostrando que o carnaval de rua é plural e democrático.

Rodrigo T. Ribeiro Tom Oliveira brinca com a rivalidade entre RJ e SP. Fantasiado de ChatGPT, Iarlei Prado chama atenção no carnaval não oficial e mostra que criatividade também é protagonista na folia de rua





Mesmo sem estrutura oficial, o Carnaval não oficial do Centro do Rio mostrou que a festa acontece pela força das pessoas que acreditam na ocupação consciente do espaço público, no respeito entre foliões e na celebração da cultura popular.