Reprodução/ Metsul Meteorologia
Esta semana começa com risco de tempestade em algumas áreas do Sul e Sudeste

A previsão do tempo para esta segunda-feira (19) deve ser marcada por chuvas irregulares em várias áreas, conforme tendências do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e Climatempo. Segundo os órgãos, o mês de janeiro  deve seguir com temperaturas acima da média nacional e precipitações no Norte e irregulares no Sul e Nordeste do Brasil. 

Confira a previsão por região:

Sul

A região Sul, nesta segunda, registra contrastes climáticos, com avanço de frente fria, com chuvas isoladas concentradas no litoral e norte de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Além disso, o tempo se apresenta mais aberto no interior.

As temperaturas na área devem diminuir, com máximas entre 24°C e 28°C em Santa Catarina e quedas acentuadas em Porto Alegre, cuja máxima prevista é de 25°C, influenciadas por massas de ar frio e ventos fortes. Há alertas para chuvas intensas em áreas litorâneas e ventos de até 100 km/h no Rio Grande do Sul.

Sudeste

Com a passagem da frente fria na região, há possiblidade de chuva volumosa e persistente ao longo desta segunda. O Climatempo alerta para  altos volumes de chuva, previstos para as próximas 48 horas. As precipitações podem provocar alagamentos, enxurradas, transbordamento rápido de córregos e rios e risco de deslizamentos. 

O Inmet emitiu aviso de tempestade, com chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos ente 60-100 km/h e queda de granizo. Ademais, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

As áreas que podem ser afetadas, segundo o instituto, são: Metropolitana de Curitiba, Vale do Itajaí, Campinas, Oeste de Minas, Grande Florianópolis, Sul/Sudoeste de Minas, Itapetininga, Macro Metropolitana Paulista, Vale do Paraíba Paulista, Norte Catarinense, Piracicaba, Sul Catarinense, Metropolitana de São Paulo, Litoral Sul Paulista, Serrana, Campo das Vertentes, Sul Fluminense.

Áreas que podem ser afetadas pela tempestade nesta segunda (19)
Reprodução/INMET
Centro-oeste

Nesta segunda-feira (19), o Centro-oeste deve apresenta forte instabilidade, com áreas de chuvas intensas e trovoadas isoladas predominando em vários estados, conforme dados do Inmet.

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) intensifica essas condições, trazendo pancadas fortes, principalmente, no noroeste de Mato Grosso e sul de Goiás. Na região, as temperaturas permanecem elevadas, com umidade relativa do ar variando de 30% a 100%.

Nordeste

O Nordeste brasileiro, segundo dados meteorológicos, enfrenta calor acima da média em todos os estados, com chuvas abaixo da média na Bahia, centro-sul do Piauí, centro do Maranhão e oeste de Pernambuco.

Contudo, há possiblidade de chuvas isoladas acima da média na Paraíba, Alagoas, Ceará e partes do Maranhão. Em Recife, o dia começa nublado, com chuvas isoladas. 

Norte

Na parte no Norte do Brasil, a previsão hoje (19) é de chuvas acima da média histórica para janeiro, principalmente no Amazonas, Pará, Amapá, Rondônia e Roraima, devido a influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e instabilidade persistente. Com isso, a temperatura média na região deve variar entre  26°C e 28°C. 





