Reprodução/ Metsul Meteorologia Esta semana começa com risco de tempestade em algumas áreas do Sul e Sudeste

A previsão do tempo para esta segunda-feira (19) deve ser marcada por chuvas irregulares em várias áreas, conforme tendências do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e Climatempo. Segundo os órgãos, o mês de janeiro deve seguir com temperaturas acima da média nacional e precipitações no Norte e irregulares no Sul e Nordeste do Brasil.

Confira a previsão por região:

Sul

A região Sul, nesta segunda, registra contrastes climáticos, com avanço de frente fria, com chuvas isoladas concentradas no litoral e norte de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Além disso, o tempo se apresenta mais aberto no interior.

As temperaturas na área devem diminuir, com máximas entre 24°C e 28°C em Santa Catarina e quedas acentuadas em Porto Alegre, cuja máxima prevista é de 25°C, influenciadas por massas de ar frio e ventos fortes. Há alertas para chuvas intensas em áreas litorâneas e ventos de até 100 km/h no Rio Grande do Sul.

Sudeste

Com a passagem da frente fria na região, há possiblidade de chuva volumosa e persistente ao longo desta segunda. O Climatempo alerta para altos volumes de chuva, previstos para as próximas 48 horas. As precipitações podem provocar alagamentos, enxurradas, transbordamento rápido de córregos e rios e risco de deslizamentos.

O Inmet emitiu aviso de tempestade, com chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos ente 60-100 km/h e queda de granizo. Ademais, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

As áreas que podem ser afetadas, segundo o instituto, são: Metropolitana de Curitiba, Vale do Itajaí, Campinas, Oeste de Minas, Grande Florianópolis, Sul/Sudoeste de Minas, Itapetininga, Macro Metropolitana Paulista, Vale do Paraíba Paulista, Norte Catarinense, Piracicaba, Sul Catarinense, Metropolitana de São Paulo, Litoral Sul Paulista, Serrana, Campo das Vertentes, Sul Fluminense.

Reprodução/INMET Áreas que podem ser afetadas pela tempestade nesta segunda (19)





































Centro-oeste

Nesta segunda-feira (19), o Centro-oeste deve apresenta forte instabilidade, com áreas de chuvas intensas e trovoadas isoladas predominando em vários estados, conforme dados do Inmet.

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) intensifica essas condições, trazendo pancadas fortes, principalmente, no noroeste de Mato Grosso e sul de Goiás. Na região, as temperaturas permanecem elevadas, com umidade relativa do ar variando de 30% a 100%.



Nordeste

O Nordeste brasileiro, segundo dados meteorológicos, enfrenta calor acima da média em todos os estados, com chuvas abaixo da média na Bahia, centro-sul do Piauí, centro do Maranhão e oeste de Pernambuco.

Contudo, há possiblidade de chuvas isoladas acima da média na Paraíba, Alagoas, Ceará e partes do Maranhão. Em Recife, o dia começa nublado, com chuvas isoladas.

Norte

Na parte no Norte do Brasil, a previsão hoje (19) é de chuvas acima da média histórica para janeiro, principalmente no Amazonas, Pará, Amapá, Rondônia e Roraima, devido a influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e instabilidade persistente. Com isso, a temperatura média na região deve variar entre 26°C e 28°C.















