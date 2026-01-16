Reprodução/CBRJ Equipe do Corpo de Bombeiros reunidas na inauguração

As inscrições do concurso de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro(CBMERJ 2026) terminam neste domingo (18). As vagas são direcionadas para 50 cadetes do 1º ano do Curso de Formação, com salário inicial de R$4.227,16.

Para participar, os candidatos devem ter o ensino médio completo e ter, no mínimo, 18 anos no ato da matrícula do curso. A novidade deste ano é que não há limite máximo de idade, após o Tribunal de Justiça de Justiça do Rio de Janeiro tornar inconstitucional a idade máxima de 32 anos prevista em lei estadual.

Veja também: Incêndio atinge Ceasa do Rio de Janeiro durante a madrugada

Sobre a prova

A primeira etapa, que são as provas objetivas e redação, está marcada para o dia 8 de fevereiro, com o local informado no Cartão de Confirmação de Inscrição.

Já a segunda etapa, inclui testes de aptidão física, habilidades específicas, inspeção de saúde, exame documental e pesquisa social e será realizada pelo próprio Corpo de Bombeiros.

Cotas

As 10% das vagas estão reservadas para candidatos com hipossuficiência econômica, que precisam ser comprovadas através de renda familiar per capta até meio salário mínimo. Outros 20% serão destinados a candidatos negros e indígena.