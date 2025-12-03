Reprodução/redes sociais Fogo atingiu ao menos 28 lojas do Ceasa

Um incêndio atingiu o Pavilhão 43 do Ceasa em Irajá, bairro da zona norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta quarta-feira (03). Vídeos publicados nas redes sociais mostram que o fogo se tornou de grandes proporções, se alastrando por todo o pavilhão. As informações foram confirmadas pelo Centro de Operações do Rio de Janeiro (CET-Rio).

O fogo começou por volta das 2h da manhã. Ao todo, sete viaturas do Corpo de Bombeiros Militar foram até o local para o combate às chamas. Não há informações de feridos até o momento. Veja imagens:





Centro de abastecimento

O Ceasa de Irajá é a maior unidade da Central de Abastecimento do Rio de Janeiro, que mantém um grande fluxo de pessoas já nas primeiras horas do dia. O Portal iG tenta confirmar se havia pessoas no pavilhão no momento do incêndio.

Segundo o Metrópoles, o local abriga cerca de 800 empresas instaladas e tem mais de 2 mil produtores cadastrados. Ao todo, o estado tem seis unidades do Ceasa.

Impactos

divulgação/CET-Rio Bombeiros seguem no combate às chamas no Ceasa de Irajá (RJ)





A CET-Rio informou que o incêndio não causa impacto na Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade que fica próxima ao local.

Até o momento, não se sabe o que causou o incêndio. Águas do Rio, CET-Rio, Bombeiros, Comlurb e Guarda Municipal foram acionados. O Corpo de Bombeiros segue no combate às chamas.

Testemunhas relataram à TV Globo que o incêndio teve início em uma loja de alimentos e se propagou para outros estabelecimentos, que vendem plásticos, papéis e bebidas — produtos altamente inflamáveis. Ao menos 28 lojas teriam sido atingidas. O Portal iG tenta confirmações com os bombeiros.

*Reportagem em atualização