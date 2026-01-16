Reprodução/Instagram Layla Lima Ayub é advogada especialista em Direito Penal e Processo Penal e ex-policial militar do Espírito Santo

Uma delegada recém-empossada em São Paulo, foi presa, na manhã desta sexta-feira (16), por suposto envolvimento com o Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação investiga a relação de Layla Lima Ayub com a facção criminosa.

Segundo investigação, Layla mantinha laços pessoais e profissionais com integrantes do PCC, atuando como advogada empara faccionados sob custódia, mesmo após a posse como delegada.

Paulo Guereta / Governo do Estado de SP Cerimônia de Posse de Delegados de Polícia de SP

A delegada tomou posse no cargo em 19 de dezembro de 2025, em cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes. Foram mais de 500 delegados empossados de uma vez, o maior número simultaneamente até então.









Segundo o MPSP, Layla mantém um relacionamento com Jardel Neto Pereira da Cruz, conhecido como Dedel. Ele é apontado como um dos líderes do tráfico de drogas e armas do PCC no estado de Roraima. Nas redes sociais Dedel se apresenta como cantor.

A pedido do MPSP, a Justiça decretou a prisão do casal, acusado de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Mandados de prisão e sete mandados de busca e apreensão foram realizados em São Paulo e no Pará.

A Operação Serpens foi realizada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) em parceria com a Corregedoria-Geral da Polícia Civil e o GAECO do Pará.

Quem é Layla Lima Ayub

Layla já passou por várias instituições na área de segurança pública, de acordo com informações presentes no currículo Lattes. Ela é formada em direito pela Faculdade do Espírito Santo e tem pós-graduações em Direito Penal, Direito Constitucional, Docência no Ensino Superior, Gestão, Direito Processual Penal, Ciência Forense e Perícia Criminal.

Arquivo pessoal Delegada Layla Ayub





A delegada passou pela policial militar no Espírito Santo e também estagiou na Defensoria Pública capixaba, segundo Lattes.