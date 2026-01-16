Lee County Sheriff's Office Três são presos após 29 cães mortos serem achados em sacos

Três pessoas foram presas após a descoberta de 29 cães mortos, acondicionados em sacos plásticos, no quintal de uma residência no condado de Lee, no estado do Alabama, nos Estados Unidos. Outros 24 animais foram encontrados vivos dentro do imóvel, porém em estado severo de desnutrição, segundo informou o Gabinete do Xerife do condado. As informações são da People.

De acordo com a polícia, Curtis Dewayne Haralson, de 63 anos, Patricia Ann Sims, de 64, e Tiffany Ann Sims, de 27, foram detidos na segunda-feira, 12 de janeiro, e encaminhados à Cadeia do Condado de Lee. Os três moravam na mesma casa, localizada no quarteirão 8100 da Lee Road 146, na comunidade de Beauregard.

As autoridades foram acionadas por um vizinho por volta das 10h45 (horário local), após relatos sobre as condições em que os animais estariam sendo mantidos no local. Ao chegarem à residência, os agentes encontraram os corpos dos cães no quintal e dezenas de outros animais vivos em situação crítica dentro do imóvel.





O Controle Animal do Condado de Lee assumiu a custódia dos cães sobreviventes, que agora recebem cuidados veterinários. Segundo informações confirmadas pelo xerife Jay Jones à revista People, cada um dos suspeitos foi acusado de oito crimes de crueldade animal agravada, considerados delitos graves, além de 29 acusações por não realizar o enterro adequado de animais, uma contravenção.

Ao todo, o caso soma 111 acusações criminais. A fiança foi fixada em US$ 48.700 (R4 261.986,52) para cada um dos investigados. A investigação segue em andamento, e as autoridades informaram que os cães encontrados tinham idades variadas, desde filhotes até animais adultos.