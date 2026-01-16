Reprodução/Instagram O homem foi preso em flagrante

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) após arremessar a própria mãe da jenela do apartemento, localizado em Fortaleza.

Segundo informações da PMCE, enviadas ao Portal iG, ele foi autuado por tentativa de feminicídio. A vítima, que é idosa, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada à unidade hospitalar da capital. O estado de saúde dela não foi informado.



O que aconteceu

Conforme a Polícia Militar, o caso aconteceu na tarde da última quinta-feira (15), no bairro Novo Mondubim, em Fortaleza. Após acionamento, os agentes encontraram a vítima caída no chão.

Em seguida, a PM conseguiu entrar no imóvel de onde a idosa foi arremessada, efetuando a detenção do suspeito, que tentou fugir do local. O homem foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante por tentativa de feminicídio.





