As chuvas intensas no Rio de Janeiro geraram diversos transtornos, principalmente na Zona Oeste, da capital fluminense. Segundo o Centro de Operações e Resiliência do Rio (COR-Rio), entre 15h30 e 16h30 desta quarta-feira (15) foram registrados volumes elevados de chuva, principalmente para Sepetiba (33,6mm) e Campo Grande (14,8mm).

O bairro de Campo Grande liderou o acumulado com 81,4 mm, seguido de Sepetiba, que obteve 66,6mm, Bangu acumulou 24,6mm, Irajá concentrou 22,6 mm e a região da Avenida Brasil, na altura da Estrada do Mendanha, acumulou 21,2 mm.

O temporal provocou vários bolsões d’água em vias de bairros como Inhoaíba, Parada de Lucas, Taquara e Campo Grande. Também houve registros de quedas de árvores em diferentes pontos da cidade. Em alguns casos, árvores atingiram a fiação elétrica.

Segundo a COR-Rio, algumas ocorrências seguem em andamento ainda na manhã desta sexta-feira (16). As equipes do município continuam atuando na região para reduzir os impactos causados pelos águas.

Previsão do Tempo





O Inmet aponta que, no Rio de Janeiro, a temperatura seguirá estável ao longo do dia, com mínima em 22ºC e máxima de 37ºC. Na parte da tarde para a noite, a previsão é de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.